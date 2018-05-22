Україна в ООН: занепокоєння й рішучі засудження не вирішують проблему захисту цивільних, потрібно діяти

Представник України закликав держави й сторони конфлікту в різних частинах світу дотримуватися положень міжнародного гуманітарного права та прав людини

Заклики, занепокоєння та рішучі засудження не вирішують проблему захисту цивільних осіб.

Про це заявив заступник голови МЗС України Сергій Кислиця під час відкритих дебатів Ради Безпеки ООН щодо захисту цивільних осіб в умовах збройних конфліктів, передає Постійне представництво України в ООН в Twitter.

"Висловлюємо занепокоєння", "рішуче засуджуємо", "закликаємо" та "наголошуємо" не вирішують проблему захисту цивільних осіб. Необхідні конкретні дії, які в тому числі передбачатимуть належну фіксацію злочинів та ефективні механізми притягнення до відповідальності", - заявив український дипломат.

Читайте такожРішення про відновлення Меджлісу в окупованому Криму: суд ООН вимагає від Росії звіт

Під час свого виступу Кислиця відзначив, що вперше доповідь Генерального секретаря ООН містилася інформація про важке становище цивільних осіб на Донбас, які постраждали від російської збройної агресії.

"Збройна агресія Росії проти України це: тисячі загиблих і поранених; 4,4 млн осіб в постраждалих від конфлікту районах; 3,4 млн потребують гуманітарної допомоги і захисту; 1,5 млн вимушених переселенців; зруйнована критична інфраструктура", - нагадав Кислиця.

Він зазначив, що зараз у конфлікті на Донбасі продовжують гинути люди. "Наведу приклад. У лютому загинула медична сестра Сабіна Галицька. В її автомобіль, який чітко був позначений як медичний, влучила російська протитанкова керована ракета. Сабіні було 23", - розповів дипломат.

"Прикро, що непостійна позиція одного постійного члена Ради Безпеки ООН не дозволяє рятувати життя багатьох людей", - наголосив заступник голови МЗС України.

Також представник України закликав держави й сторони конфлікту в різних частинах світу дотримуватися положень міжнародного гуманітарного права та прав людини, а також виконувати рішення суду в Гаазі.