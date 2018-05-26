У Мінсоцполітики заявили, що "жінки не можуть бути снайперками", Геращенко обурена

Тим часом очільник Мінсоцполітики Андрій Рева пообіцяв провести службове розслідування та проінформувати про результати.

Чиновник Мінсоцполітики Сергій Рябоконь заявив, що "певні фізичні особливості жінок не дозволяють їм працювати снайперами"

Про це повідомила віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко під час пленарного засідання, передає Еспресо.TV.

"Я хочу висловити від імені нашого міжфракційного об’єднання обурення і вимагати від вас проведення службового розслідування щодо чиновника Міністерства соціальної політики, який є директором департаменту з умов праці і заробітної плати пана Рябоконя. Цей чиновник у своєму чиновничому теплому кріслі вважає, що певні фізичні особливості жінок не дозволяють їм працювати снайперками", - заявила Геращенко.

Вона додала, що одне із ключових завдань міжфракційного об'єднання "Рівні можливості" - це посилення ролі жінок в українській армії. А також зазначила, що серед 25 тисяч українських жінок військових є снайперки, які працюють краще, ніж деякі чоловіки.

Віце-спікер Ради вимагатиме службового розслідування, і перегляду "радянських директив, які не помічають очевидного".

Читайте такожВ Міноборони запевнили: жінки в армії служать на рівні з чоловіками

"Наші жінки не гірше, ніж чоловіки воюють, і ми будемо їх захищати", - підкреслила Геращенко.

Тим часом очільник Мінсоцполітики Андрій Рева пообіцяв провести службове розслідування та проінформувати про результати.

"Я хочу від імені Міністерства соціальної політики принести вибачення жінкам, нашим депутатам міжфракційного об’єднання "Рівні можливості". Хочу сказати, що це не відображає позицію окремих чиновників, не відображає позицію Міністерства у цьому питанні. Ми нещодавно розглядали на комітеті з питань міжнародної політики денонсацію Конвенції МОП 45, ми представили офіційну позицію по цих питаннях. Це і є офіційною позицією Міністерства стосовно рівних можливостей чоловіків і жінок", - заявив міністр.

Нещодавно головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков заявив, що жінка не може працювати спортивною журналісткою, оскільки "у неї кожен місяць проблеми".

Тим часом фахівці Світового економічного форуму з'ясували, що розрив в оплаті праці чоловіків і жінок не зникне ще 217 років.

У грудні Міністерство охорони здоров'я скасувало наказ, що обмежував перелік доступних для жінок професій.