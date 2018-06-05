СБУ відкрила кримінальне провадження через публікацію "розстрільного списку" із 47 журналістів і блогерів

СБУ проводить слідчі дії через розголошення відомостей досудового розслідування.

СБУ відкрила кримінальне провадження через публікацію в ЗМІ списку з 47 українських журналістів і блогерів, яким, за версією спецслужб, загрожує смерть від рук кілерів.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

"Співробітники Головного слідчого управління Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження щодо розголошення відомостей досудового розслідування. Правоохоронці встановили, що на сторінці одного з інтернет-видань розміщено публікацію з переліком осіб, дані про яких є у матеріалах раніше відкритого кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ ОБСЕ занепокоєні через оприлюднений Генпрокуратурою «перелік зрадофілів»

У СБУ зазначають, що в публікації "зазначені прізвища громадян України та іноземних держав, яких планувалось фізично знищити в результаті терористичних актів на території нашої країни".

"При цьому відповідні дані будь-кому, у тому числі автору публікації вищезгаданого інтернет-ресурсу на розголошення зазначених відомостей органом досудового розслідування та процесуальним керівником не надавалися", - зазначають у Службі безпеки.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 387 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у вівторок, 5 червня видання "Страна" опубліковало список із 47 українських журналістів і блогерів, яким, за версією українських спецслужб, загрожує смерть від рук кілерів.

Як повідомляв УНІАН, українські спецслужби запобігли замаху на російського опозиційного журналіста Бабченка, який проживає у Києві, та провели 29 травня спецоперацію з інсценування його вбивства.

За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували українця, який отримав 40 тис. доларів за організацію злочину. Організатор запропонував колишньому учаснику АТО за 30 тис. доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тис. доларів.

Правоохоронці затримали організатора замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб повинен був нелегально придбати зброю для закладки баз на території України.

В організації замаху підозрюється Борис Герман - виконавчий директор українсько-німецького СП «Шмайсер» – єдиного недержавного підприємства з виробництва зброї в Україні. 31 травня Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і застосував до Германа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Служба безпеки України заявила про отримання інформації щодо реальної загрози безпеці інших громадян у справі російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

У свою чергу, генпрокурор заявив, що слідство отримало список з 47 осіб, серед яких відомі українські та колишні російські журналісти, які могли бути наступними жертвами терористів.