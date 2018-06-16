Ситник закликав послів країн ЄС та громадянське суспільство не послаблювати увагу до створення Антикорупційного суду

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник переконаний, що органи влади та політики можуть втручатися у процес відбору суддів Вищого антикорупційного суду.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник закликав послів країн-членів Європейського Союзу та представників громадянського суспільства не послаблювати увагу до процесу створення Вищого антикорупційного суду (ВАС), щоб у підсумку цей суд став незалежним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор антикорупційного відомства сказав під час зустрічі зі студентами в "Парку корупції" у Києві.

За словами Ситника, після ухвалення закону про Антикорупційний суд певні політичні сили почали "кричати", що це "перемога", однак тексту документу на той момент "ще ніхто не бачив".

"Кричать в першу чергу ті, хто до останнього чинили спротив цьому процесу. І, звичайно, що, маючи досвід спілкування з нашою владою за три роки, я був упевнений, що буде нюанс. І цей нюанс з'явився, коли був оприлюднений остаточний текст закону", - сказав директор НАБУ.

На його переконання, норма у законі про те, що апеляційні скарги на рішення судів першої інстанції, винесені до створення Вищого антикорупційного суду, оскаржуватимуться не в Апеляційній палаті ВАС, а в апеляційних судах загальної юрисдикції - це крок назад, який може завадити боротьбі з корупцією.

"Тому, я змушений завжди першим приймати на себе удар, і я сказав, що це не перемога, що це фактично пробачили всіх тих, по кому ми вже вели розслідування", - заявив директор НАБУ.

При цьому він зазначив, що наразі з цього приводу офіційної реакції міжнародних партнерів України поки що немає, тому що вони очікують на офіційний переклад закону.

Ситник впевнений, що якщо представники громадянського суспільства активно порушуватимуть це питання, то тоді "ця норма буде змінена".

Водночас директор бюро вважає, що Антикорупційний суд можна створити за півроку за наявності політичної волі посадовців і політиків.

"Питання в тому, що я не зможу спрогнозувати наявність політичної волі. За три роки її не додалося в Україні, на жаль", - підкреслив Ситник.

Він закликав "не піддаватися ейфорії" у зв'язку з ухваленням парламентом закону про Антикорупційний суд.

"Це такий перший невеличкий крок - цей закон. А як він буде імплементуватися, як там будуть відбиратися судді і як вони будуть працювати - це зовсім інші питання", - зауважив Ситник.

Також він повідомив, що 15 червня провів зустріч з 28 послами країн-членів Європейського Союзу, які акредитовані і працюють при інституціях ЄС.

"Вони достатньо глибоко володіють тематикою, і я їх закликав не послаблювати увагу (до створення ВАС - УНІАН)", - сказав директор НАБУ.

На його переконання, без ретельної уваги до процесу створення Антикорупційного суду, існують ризики, що з цим зволікатимуть.

"Без уваги, без нагляду з боку суспільства і міжнародних партнерів, ризики, звичайно, будуть більшими", - зазначив Ситник.

Він вважає, що інші органи намагатимуться впливати на процес відбору суддів та формування самого суду.

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"Що стосується спроб впливу: у мене немає сумнівів - вони будуть, не з боку НАБУ, але з інших органів", - додав він.

Крім того, директор НАБУ наголосив, що необхідно мінімізувати тиск на суддів, які працюватимуть у антикорупційному суді після його формування.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд (ВАС). Законом встановлено, що Вищий антикорупційний суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України.

11 червня закон підписав президент Петро Порошенко, 13 червня текст закону було опубліковано у газеті "Голос України".

Після публікації стало відомо, що, згідно із законом, апеляційні скарги на рішення судів першої інстанції у справах, переданих НАБУ і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою до моменту створення Вищого антикорупційного суду, оскаржуватимуться не в Апеляційній палаті ВАС, а в апеляційних судах загальної юрисдикції.

Як заявив сьогодні, 14 червня, директор НАБУ Артем Ситник, спочатку проектом закону було передбачено, що рішення судів першої інстанції, навіть ухвалені до створення Вищого антикорупційного суду, оскаржуватимуться в Апеляційній палаті ВАС, але цю норму змінили перед голосуванням.