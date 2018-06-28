Яценюк виступив за зменшення кількості нардепів до 300

"Що менше депутатів, то більші їхній вплив, легітимність, професійність і відповідальність", - впевнений він.

"Верховна Рада України має бути ефективною, професійною і впливовою. Зокрема, одного народного депутата має обирати більша кількість людей. Тоді він матиме більшу легітимність і відповідальність", - наголосив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк в авторській колонці на Цензор.нет у День Конституції України 28 червня.

"Треба зменшити кількість народних депутатів до 300. Що менше депутатів, то більші їхній вплив, легітимність, професійність і відповідальність", - впевнений він.

На переконання Арсенія Яценюка, в Конституції треба чітко передбачити, що не може бути народним депутатом України особа, яка має іноземне громадянство.

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Лідер "Народного фронту" виступає за те, щоби члени Кабінету Міністрів могли одночасно бути народними депутатами - як це є в Німеччині, Британії: "У парламентсько-президентській республіці Верховна Рада і уряд мають бути більш скоординовані. Не треба вигадувати велосипед".

"Коли урядовець є членом парламенту, це - ефективніша законотворчість. Урядові законопроекти легше і оперативніше проходитимуть у Раді. Це - діалог між урядом і парламентом. Це - політична відповідальність кожного члена Кабміну, перед коаліцією і перед своєю партією в парламенті", - написав він.

Наразі триває дискусія про повне скасування депутатського імунітету, зазначив Арсеній Яценюк: "Ми пропонуємо надати можливість затримання і взяття під варту народного депутата без згоди Верховної Ради України під час або одразу після скоєння ним тяжкого чи особливо тяжкого злочину. Проте політична діяльність і політична позиція народного депутата України повинні бути захищені".

"Вивчивши міжнародний досвід, пропонуємо змінити процедуру голосування у Верховній Раді. А саме, дозволити ухвалення рішень більшістю від присутніх на пленарному засіданні. Це мобілізуватиме парламентарів. Це стимулюватиме міжпартійну єдність у прийнятті надважливих законів. Це вимагатиме персонального голосування", - переконаний лідер "Народного фронту".

Водночас, на його переконання, в Конституції необхідно прописати позбавлення мандату у випадку неособистого голосування народного депутата: "Також позбавляти статусу народного депутата в разі невідвідування пленарних засідань сукупно більше 30 днів протягом сесії без поважних причин".

"Вводиться нове поняття: так звані конституційні закони України. Вони ухвалюватимуться не більшістю від присутніх, а більшістю від конституційного складу Верховної Ради. Конституційними мають бути ключові закони для розвитку держави. Зокрема, закони про Кабмін, про судоустрій, про президента; Виборчий кодекс; про основи зовнішньої політики; закон про мову", - наголосив він.

Арсеній Яценюк підкреслив, що жодних новацій в порядку внесення змін і доповнень до Конституції не потрібно: "І ця процедура змін має бути найскладнішою: двома третинами депутатів (як зараз). Це найважливіший акт держави. Другі за важливістю і складністю ухвалення, – конституційні закони, - ухвалюються більшістю від складу парламенту. Прості закони - більшістю від присутніх".