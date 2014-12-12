Порошенко вітає рішення Сенату США надати військову допомогу Україні

Про це він сказав, виступаючи з лекцією у найпрестижнішому політологічному центрі Австралії – Інституті міжнародної політики "Lowy" у Сіднеї, повідомляє прес-служба президента України.

У своїй промові глава Української держави виклав бачення щодо сучасної ситуації в Україні та перспектив її розвитку, зовнішніх та внутрішніх викликів, з якими стикається наша держава. Порошенко наголосив, що 2014-й став для України роком суттєвих змін та викликів – перемогою в Революції Гідності, анексією Росією Криму і війною на Донбасі.

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Президент ще раз подякував Австралії за підтримку України. «Після Революції Гідності та спільного болю від катастрофи літака МН-17, наші нації стали ближчими, незважаючи на значну відстань», - наголосив він. Порошенко зазначив, що в єдності країн можливо досягнути миру і стабільності в усьому світі. «Це не питання регіональної безпеки України, це питання глобальної безпеки, оскільки агресія Росії демонструє неефективність існуючої системи захисту, яка базується на Радбезі ООН», - наголосив президент, додавши, що потрібно розробити нову світову систему безпеки.

Глава Української держави привітав ухвалення Сенатом США Акта підтримки свободи України. Він нагадав, що цей документ був зареєстрований під час його візиту до Вашингтона, і після цього президент провів низку зустрічей для його ухвалення.

Як повідомляв УНІАН, Сенат США (Верхня палата Конгресу) сьогодні підтримав законопроект S.2828 під назвою "Акт підтримки свободи в Україні 2014" щодо надання Україні озброєння та статусу союзника без членства в Організації північноатлантичного договору (НАТО).

Офіційний сайт Демократичної партії США в Сенаті повідомляє, що законопроект передбачає, що президент США отримає повноваження та можливість надати Україні військову допомогу на загальну суму 350 млн доларів.

Також окремо передбачається додаткова фінансова допомога за іншими напрямками підтримки.

Крім того, законопроект вимагає від президента США ввести нові санкції стосовно російських підприємств оборонної галузі і накласти санкції на компанії з усього світу, які вкладають значні інвестиції в розвиток нетрадиційних енергетичних проектів щодо видобутку сирої нафти.

Аналогічний законопроект під номером H.R.5782 повинен також бути підтриманим Палатою представників (Нижня палата Конгресу), і тільки потім президент США Барак Обама повинен буде вирішувати, чи підтримувати рішення Конгресу, чи накласти вето.