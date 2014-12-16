Україна витрачає на армію до 95 мільйонів гривень на день

Україна в умовах воєнних дій на сході вимушена щодня витрачати до 95 млн грн на підтримку армії, заявив на конференції в Центрі європейської політики в Брюсселі прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Про це повідомили УНІАН у департаменті зв`язків з громадськістю і ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів.

«Наші витрати на армію величезні - близько 95 млн грн на день. Це дуже сильне навантаження на бюджет», - сказав він.

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Яценюк наголосив, що витрати на безпеку є одним із ключових викликів для економіки і країни в цілому. І подолати цей виклик Україна зможе лише за умови зовнішньої підтримки.

«Ми постали перед викликами, і ми знаємо, як відповісти на ці виклики. Але нам потрібно робити це разом із нашими європейськими партнерами, країнами Великої сімки, щоб пройти вкрай важкий 2015 рік і одержати певне зростання і стабілізацію в 2016 році», - сказав Яценюк.

Він відзначив, що Україна високо цінує вже надану країні підтримку. За словами прем`єр-міністра, цього року країна одержала за лінією МВФ, Світового банку, країн Великої сімки близько 9 млрд дол. фінансової допомоги.

При цьому Яценюк відзначив, що уряд вже озвучив план реформ, який включає заходи щодо стабілізації країни. «За останні 9 місяців ми зробили ряд кроків для стабілізації країни: ми прийняли два пакети жорсткої економії, повністю переглянули програму пільг, скоротили низку пільгових і соціальних програм, скоротили 10% державних службовців, щоб зменшити витрати держбюджету. Ми ввели нові податки, зробили кроки щодо змін у регуляторній політиці, скоротили ряд контролюючих органів та їх повноваження», - відзначив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 15-16 грудня прем`єр-міністр Яценюк під час робочої поїздки до Брюсселя провів переговори в штаб-квартирі НАТО і в Раді Європи, а також взяв участь в інавгураційному засіданні Ради асоціації Україна – ЄС. Під час зустрічей Яценюк відзначав, що Україна готова йти шляхом євроінтеграції та набуття членства в НАТО, а також реалізовувати необхідний пакет реформ, проте потребує підтримки.

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Раніше міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Адомавічус, який супроводжував главу уряду, відзначав, що основне завдання української делегації в Брюсселі - дати старт роботі Ради асоціації, а також знайти реальну підтримку, в першу чергу фінансову.

За повідомленням ЗМІ, в 2015 році Україні, крім фінансової допомоги від ключових кредиторів – МВФ і Світового банку, буде потрібно додатково близько 15 млрд дол. Програма кредитування МВФ була схвалена в квітні загальним обсягом 17 млрд дол., з яких Україна вже одержала 4,6 млрд дол. Програма співпраці зі Світовим банком оцінюється в 3,5 млрд дол., з яких Україна одержала близько 1,5 млрд дол.