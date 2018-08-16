У Мін'юсті назвали кількість українців, засуджених за корупцію за минулий рік

У в’язницях вже сидять 800 людей, які вчинили корупційні злочини.

З минулого року 800 людей в Україні знаходяться у в'язницях за звинуваченням у корупції.

Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко на своїй сторінці в Twitter.

"За минулий рік було винесено близько 1700 вироків проти осіб, які вчинили корупційні злочини по всій країні. З цих 1700 вироків – 800 людей вже сидять у в’язницях", - повідомив міністр.

За минулий рік було винесено близько 1700 вироків проти осіб, які вчинили корупційні злочини по всій країні. З цих 1700 вироків – 800 людей вже сидять у в’язницях. І це чіткий результат. Працюємо далі!#ПРЯМА_МОВА#СтопКорупція — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) August 15, 2018

На його думку, це "чіткий" результат.

Раніше стало відомо, що через корупцію, що процвітає на митниці, Україна втрачає щороку понад 4 мільярди євро. Зазначена сума – це більше однієї десятої усієї дохідної частини бюджету та в 2 рази більше за ту суму, яку Україна в 2018 році хоче отримати від МВФ, ЄС і Світового банку.