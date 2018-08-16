У Мін'юсті назвали кількість українців, засуджених за корупцію за минулий рік

05:28, 16 серпня 2018
Політика
81 0
За минулий рік було винесено близько 1700 вироків за корупцію / фото УНІАН

Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко на своїй сторінці в Twitter.

"За минулий рік було винесено близько 1700 вироків проти осіб, які вчинили корупційні злочини по всій країні. З цих 1700 вироків – 800 людей вже сидять у в’язницях", - повідомив міністр.

На його думку, це "чіткий" результат.

Раніше стало відомо, що через корупцію, що процвітає на митниці, Україна втрачає щороку понад 4 мільярди євро. Зазначена сума – це більше однієї десятої усієї дохідної частини бюджету та в 2 рази більше за ту суму, яку Україна в 2018 році хоче отримати від МВФ, ЄС і Світового банку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #корупція#Мін'юст#Павло Петренко