Документи для участі у конкурсі до Вищого антикорупційного суду подали чотири кандидати

Найближчим часом деперсоніфікована інформація про кандидатів з’явиться на сайті ВККС.

Документи для участі у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду подали чотири особи.

Читайте такожЄС розраховує на запуск антикорупційного суду в Україні до кінця року

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Сергій Козьяков.

«У нас уже почали подавати пакети документів. Можу сказати, що до Вищого антикорупційного суду подано документи чотирьох кандидатів», - сказав Козьяков.

Він додав, що найближчим часом деперсоніфікована інформація про кандидатів з’явиться на сайті ВККСУ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд. 14 червня закон набув чинності.

Законом встановлюється, що суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України. Згідно із законом, апеляційні скарги на рішення судів першої інстанції у справах, переданих НАБУ і САП до моменту створення Вищого антикорупційного суду, оскаржуватимуться не в Апеляційній палаті ВАС, а в апеляційних судах загальної юрисдикції.

Представники громадянського суспільства України, міжнародні партнери України, зокрема, Міжнародний валютний фонд та Державний департамент США заявили про необхідність вдосконалення даного положення.

12 липня Верховна Рада ухвалила закон про судоустрій і статус суддів Вищого антикорупційного суду №7441, а також внесла правки до нього, якими встановлюється, що з дня початку роботи Вищого антикорупційного суду суди апеляційної інстанції (крім Апеляційної палати ВАС) припиняють приймати до розгляду апеляційні скарги у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених Кримінальним процесуальним кодексом до підсудності ВАС.

2 серпня ВККС оголосила конкурс на посади 39 суддів Вищого антикорупційного суду, 12 з яких - до Апеляційної палати ВАС.

Претендувати на посади судді Вищого антикорупційного суду можуть судді з 5-річним досвідом, а для адвокатів, науковців та правників сукупний стаж має бути не менше 7 років. Голова ВККСУ Сергій Козьяков прогнозував, що в цілому конкурс триватиме близько 6-7 місяців.

Як повідомив заступник голови ВККС Станіслав Щотка, заробітна плата суддів ВАС становитиме 50 тис. гривень на місяць, а для суддів Апеляційної палати ВАС – 100 тис.