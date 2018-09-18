Обвинувачення проти винних у катастрофі MH17 скоро пред'являть на суді - Зеркаль

Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль наголосила, що жодна «ефектна пропаганда» не завадить встановити правду у справі про збиття літака.

Обвинувачення проти осіб, які відповідальні за збиття літака «Малайзійських авіаліній» «Боїнг 777» (рейс MH17), найближчим часом будуть пред'явлені для розгляду на суді.

Про це заступник міністра закордонних справ з питань євроінтеграції Олена Зеркаль повідомила у соціальній мережі Facebook.

«Оприлюднені 17 вересня чергові «знахідки» Міноборони РФ щодо обставин збиття MH17 є нічим іншим, ніж продовженням вже звичної для РФ тактики створення «димової завіси» та інформаційних вкидів», - заявила дипломат.

Вона звернула увагу на те, що ця заява зроблена російською стороною напередодні 73-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, яка сьогодні розпочинає роботу у Нью-Йорку. «Зухвалості додає повне ігнорування РФ своїх зобов’язань за Резолюцією Ради Безпеки ООН 2166 від 21 липня 2014 року. Резолюція зобов’язує усі держави сприяти у розслідуванні збиття літака Малайзійських авіаліній MH17», - наголосила Зеркаль.

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Вона зауважила, що Росія залишила без реакції «численні запити» щодо надання інформації про зенітно-ракетний комплекс «Бук», за допомогою якого було збито літак, а натомість «продукує дедалі більш екзотичні «факти» та «версії». «Усі винахідливі версії та натяки російської пропаганди не допоможуть приховати злочинців та звільнити їх від відповідальності», - переконана дипломат.

«Спільна слідча група у складі слідчих та прокурорів з України, Австралії, Бельгії, Малайзії та Нідерландів вивчила усі можливі версії причин збиття літака, у тому числі і вигадані російськими пропагандистами. Єдиною доведеною версією подій є збиття літака за допомогою ЗРК «Бук» М1, що належав розташованій у м. Курськ 53-й зенітно-ракетній бригаді ЗС РФ, з території, підконтрольній незаконним військовим формуванням, підтримуваним РФ», - нагадала заступник міністра.

«Обвинувачення проти осіб, відповідальних за збиття літака, найближчим часом будуть пред’явлені для розгляду в суді. Паралельно триватимуть провадження щодо міжнародно-правової відповідальності, у тому числі справа у Міжнародному Суді ООН, яку ініціювала Україна. Україна також підтримує ініціативу Нідерландів та Австралії щодо міжнародно-правової відповідальності РФ», - зазначила Зеркаль.

Заступник глави МЗС наголосила, що жодна «ефектна пропаганда» не завадить встановити правду у справі про збиття літака.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня у Міністерстві оборони РФ заявили, що ракета, яка атакувала літак рейсу MH17, після виготовлення була поставлена в УРСР, а після розпаду СРСР була прийнята на озброєння української армії. В оборонному відомстві стверджували, що ракету було виготовлено на Долгопрудненському машинобудівному виробничому об'єднанні у 1986 році і в грудні того ж року направлено до 223-ї зенітно-ракетної бригади в м. Теребовля Тернопільської області.

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У відповідь Спільна слідча група у складі представників України, Нідерландів, Малайзії, Австралії та Бельгії з розслідування катастрофи літака заявила, що готова вивчити нові «докази» Росії у справі про збиття літака.

Довідка УНІАН. Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули усі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня Спільна слідча група, до складу якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів і України, надала додаткові докази ключової ролі Росії в трагічній катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-ій зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську.