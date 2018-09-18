Обвинувачення проти винних у катастрофі MH17 скоро пред'являть на суді - Зеркаль
Обвинувачення проти осіб, які відповідальні за збиття літака «Малайзійських авіаліній» «Боїнг 777» (рейс MH17), найближчим часом будуть пред'явлені для розгляду на суді.
Про це заступник міністра закордонних справ з питань євроінтеграції Олена Зеркаль повідомила у соціальній мережі Facebook.
«Оприлюднені 17 вересня чергові «знахідки» Міноборони РФ щодо обставин збиття MH17 є нічим іншим, ніж продовженням вже звичної для РФ тактики створення «димової завіси» та інформаційних вкидів», - заявила дипломат.
Вона звернула увагу на те, що ця заява зроблена російською стороною напередодні 73-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, яка сьогодні розпочинає роботу у Нью-Йорку. «Зухвалості додає повне ігнорування РФ своїх зобов’язань за Резолюцією Ради Безпеки ООН 2166 від 21 липня 2014 року. Резолюція зобов’язує усі держави сприяти у розслідуванні збиття літака Малайзійських авіаліній MH17», - наголосила Зеркаль.
Читайте такожПолторак назвав брехнею заяву Росії, що літак MH17 збила українська ракета
Вона зауважила, що Росія залишила без реакції «численні запити» щодо надання інформації про зенітно-ракетний комплекс «Бук», за допомогою якого було збито літак, а натомість «продукує дедалі більш екзотичні «факти» та «версії». «Усі винахідливі версії та натяки російської пропаганди не допоможуть приховати злочинців та звільнити їх від відповідальності», - переконана дипломат.
«Спільна слідча група у складі слідчих та прокурорів з України, Австралії, Бельгії, Малайзії та Нідерландів вивчила усі можливі версії причин збиття літака, у тому числі і вигадані російськими пропагандистами. Єдиною доведеною версією подій є збиття літака за допомогою ЗРК «Бук» М1, що належав розташованій у м. Курськ 53-й зенітно-ракетній бригаді ЗС РФ, з території, підконтрольній незаконним військовим формуванням, підтримуваним РФ», - нагадала заступник міністра.
«Обвинувачення проти осіб, відповідальних за збиття літака, найближчим часом будуть пред’явлені для розгляду в суді. Паралельно триватимуть провадження щодо міжнародно-правової відповідальності, у тому числі справа у Міжнародному Суді ООН, яку ініціювала Україна. Україна також підтримує ініціативу Нідерландів та Австралії щодо міжнародно-правової відповідальності РФ», - зазначила Зеркаль.
Заступник глави МЗС наголосила, що жодна «ефектна пропаганда» не завадить встановити правду у справі про збиття літака.
Як повідомляв УНІАН, 17 вересня у Міністерстві оборони РФ заявили, що ракета, яка атакувала літак рейсу MH17, після виготовлення була поставлена в УРСР, а після розпаду СРСР була прийнята на озброєння української армії. В оборонному відомстві стверджували, що ракету було виготовлено на Долгопрудненському машинобудівному виробничому об'єднанні у 1986 році і в грудні того ж року направлено до 223-ї зенітно-ракетної бригади в м. Теребовля Тернопільської області.
Читайте такожНідерланди відреагували на нові вигадки Росії про катастрофу МН17
У відповідь Спільна слідча група у складі представників України, Нідерландів, Малайзії, Австралії та Бельгії з розслідування катастрофи літака заявила, що готова вивчити нові «докази» Росії у справі про збиття літака.
Довідка УНІАН. Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули усі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.
24 травня Спільна слідча група, до складу якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів і України, надала додаткові докази ключової ролі Росії в трагічній катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-ій зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську.