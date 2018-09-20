Помпео назвав Росію "забіякою" під керівництвом Путіна

За словами держсекретаря, Росія веде себе агресивно і намагається втручатися в американські вибори.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Росія під керівництвом президента Володимира Путіна є «забіякою», але Китай являє велику загрозу для Сполучених Штатів. Про це він сказав в ефірі телеканалу Fox News.

Читайте такожПомпео в розмові з Лавровим торкнувся ситуації із Сенцовим

За словами держсекретаря, Росія веде себе агресивно» і намагається втручатися в американські вибори. Він зазначив, що під керівництвом Путіна Росія «залишається забіякою».

«Ми повинні давати відсіч і стримувати їх, де тільки можемо», - сказав Помпео.

Однак, на його думку, «довгостроковій перспективі» Китай більшою мірою загрожує США. Він зазначив, що ризики, які виходять від китайської влади, стосуються американської економіки.