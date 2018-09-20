Порошенко: на Заході чимало охочих "зазирнути Путіну в душу чи ще я там не знаю, куди"

Президент зазначив, що перша реакція Заходу на окупацію Криму виявилася "напрочуд млявою та беззубою".

Президент України Петро Порошенко нарікає, що на Заході є чимало охочих "зазирнути Путіну в душу чи ще я там не знаю, куди".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді України зі Щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Порошенко висловив думку, що "російська агресія заскочила Захід зненацька", і додав, що "перша реакція на окупацію Криму виявилася напрочуд млявою та беззубою".

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"Та навіть тепер, після тисяч спричинених Росією жертв на Донбасі, після трагедії МН-17, після Сирії, після Солсбері, на Заході чимало охочих зазирнути Путіну в душу чи ще я там не знаю, куди", - сказав він.

Президент додав, що йому цікаво, що там хочуть побачити, адже "все ж і так у всіх на очах: Росія підтримує праві та лівопопулістські рухи, роздмухує євроскептицизм, втручається у вибори по всьому світі, втручається у референдуми, як це було у Нідерландах".

"У такий спосіб Кремль просуває свої альтернативні порядки денні, свої альтернативні цінності, сподіваючись на те, що Заходу дедалі складніше буде тримати єдину позицію щодо Москви", - сказав Порошенко.

Водночас він наголосив, що "глибоко помиляється той, хто думає, ніби російська агресія автоматично забезпечує нам автоматичну підтримку Заходу".

"Це не так. І за підтримку треба щоденно боротися", - підсумував президент України.