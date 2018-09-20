Журналісти дізналися, скільки коштував корпоратив Roshen (фото)

За інформацією журналістів, президентська корпорація Roshen витратила понад 300 тисяч доларів на вечірку.

Корпоратив президентської корпорації Roshen, що відбувся у суботу, 15 вересня, у кінному клубі Equides біля Києва, коштував організаторам понад 300 тисяч доларів, тобто більше 8 мільйонів гривень.

Самі організатори називають свято – Roshen Music Fest. Про це йдеться у матеріалі Слідства.Інфо.

Читайте такожПорошенко бреше про свої офшори - співзасновник OCCRP

На святі для двох тисяч працівників компанії Roshen виступили: італійський співак Mario Biondi, україно-американський композитор та піаніст Вадим Неселовський, американська співачка Laura Pergolizzi (LP), українські виконавці Monatik та The Maneken. За допомогою музичних агентів журналісти підрахували, що запрошення виконавців та облаштування сцен коштувало не менше 200 тисяч доларів.

"Їжу, напої та обслуговування заходу забезпечувала кейтерингова компанія Figaro. У фірмі не називають вартість послуг для вечірки Roshen. Скільки коштувало харчування на корпоративі, можна оцінити лише приблизно. Декілька фірм, які надають такі послуги, називають порядок сум від 1000 до 1500 грн на особу. Отже, кейтеринг для Roshen Music Fest, за підрахунками журналістів, міг обійтися організаторам від 70 до 110 тисяч доларів", - йдеться у розслідуванні.

У прес-службі компанії Roshen вартість вечірки під Києвом не називають, проте кажуть, що це був не корпоратив, а музичний фестиваль.

Як повідомила PR-менеджер компанії Roshen Надія Якубець, захід не анонсували, тому що він внутрішній, а квитки на "фестиваль" роздавали працівникам корпорації безкоштовно.

За словами представниці Roshen, в корпорації працює близько 5 тисяч співробітників. На заході, за словами Анастасії - адміністраторки закладу, де гуляли вечірку, було близько 2 тисяч осіб.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - один із найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу Roshen входять українські фабрики (Київська, дві виробничі площадки у Вінниці, Кременчуцька); дві виробничі площадки Липецької кондитерської фабрики (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Угорщина), а також Вінницький молочний завод «Рошен».