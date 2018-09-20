Клімкін вважає, що в Угорщині "недочули" його думки щодо роздачі угорських паспортів українцям

Напередодні в інтернеті з'явилося відео, на якому українцям роздають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що в Угорщині недочули його позицію з приводу закликів Генерального консульства Угорщину у Береговому на Закарпатті приховати від української влади факт прийняття в угорське громадянство громадян України.

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Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у мікроблозі Twitter.

"Здається, мене дехто в Україні та за кордоном недочув. Проблемою на скандальному відео з Генконсульства Угорщини в Берегове є не тільки роздача громадянства, а заклик приховати це від України. Є про що говорити і ми будемо діяти!", - наголосив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в інтернеті з'явилося відео, на якому українцям роздають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі.

"Присягаю, що вважаю Угорщину своєю батьківщиною. Буду вірним громадянином, захищатиму і служитиму Угорщині. Хай допоможе мені Бог", - повторюють текст присяги нібито українці на тлі угорського прапора.

Потім вони отримують інструкції від угорських дипломатів: "Приховуйте від державних структур України факт отримання угорського громадянства".

Після цієї процедури, як можна побачити на відео, нібито українців пригощають келихом шампанського на честь отримання угорського громадянства.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна неодноразово попереджала Угорщину і відреагує на видачу угорських паспортів. Також він натякнув, що Україна може вислати угорського консула і заявив, що Україна не відступить в проведенні проукраїнської політики на Закарпатті.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто погрожує вдатися до нових заходів з перешкоджання європейській та євроатлантичній інтеграції України.