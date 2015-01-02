У Сумах відзначення дня народження Бандери закінчилося палінням шин біля будівлі міліції

Про це УНІАН повідомили у Сумському міському управлінні УМВС України в Сумській області.

Згідно із повідомленням, ввечері 1 січня після смолоскипної ходи вулицями обласного центру та короткого мітингу біля будівлі на Покровській площі, де встановлено пам'ятну дошку провіднику Сумської ОУН в 1941-42 роках Семену Сапуну, учасниками яких стали близько 300 представників міських організацій ВО «Свобода», «Правий сектор» і УНА-УНСО, група із 30-40 осіб, в основному – молодих людей, попрямувала до будівлі міськуправління міліції на вул. Першотравневій.

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«Вони заблокували в'їзд до управління і підпалили привезені якимось автомобілем шини і дрова, при цьому частина учасників спробувала увійти на територію управління. Їм перегородили шлях два десятки міліціонерів, до місця інциденту під'їхало ще два автомобілі з правоохоронцями», - розповіли в управлінні.

Приводом для таких дій став інцидент з одним із активістів ПС, якого, за заявою керівника сумської організації «Правого сектора», напередодні начебто побили міліціонери.

«До протестувальників для переговорів вийшли представники УМВС. Вони пообіцяли, що по даній справі буде проведена перевірка, і в разі, якщо у діях правоохоронців будуть виявлені ознаки неправомірних дій, проти них буде розпочато кримінальне провадження. Після майже півторагодинного перебування під стінами міського УМВС протестувальники розійшлися», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 1 січня в Сумах пройшов факельний марш з нагоди 106-ї річниці з дня народження Степана Бандери, в якому взяли участь близько 300 прихильників ВО «Свобода», «Правого сектора», представників громадських організацій та жителів міста. Учасники, частина з яких була в балаклавах, несли прапори ВО «Свобода», а також державні і чорно-червоні стяги.

Хода відбувалася у супроводі співробітників міліції, виважено і спокійно.