Спроба захопити нові території в Україні обернеться великими втратами для РФ - Волкер

Спецпредставник США переконаний, що Росії доведеться сплачувати додаткову ціну за спробу посилення агресії в Україні.

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявляє, що можлива спроба Російської Федерації захопити нові території в Україні обернеться великими втратами для Російської Федерації.

Про це спецпредставник США сказав в інтерв'ю УНІАН.

"Я думаю, що дуже важливо чітко дати зрозуміти, що Росія більше нічого не здобуде в Україні. Ми сподіваємося стримати нову агресію, і продемонструвати, що поточна агресія лише обертається витратами для Росії", - наголосив Волкер.

Він зазначив, що спроможності українських військових у захисті України сьогодні набагато сильніші, аніж у 2014 році, коли розпочалася російська агресія.

"Українські військові, завдяки власним зусиллям, сьогодні є набагато кращими, аніж вони були у 2014 році. І вони вже будуть створювати для Росії умови, коли доведеться сплачувати додаткову ціну. Росія не здатна заперечувати свою відповідальність, якби вона розпочала нову агресію цього разу", - сказав Волкер.

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Також він нагадав, що Західні союзники допомагають Україні наданням підтримки у галузі безпеки і оборони.

"Сполучені Штати та інші країни надали підтримку Україні, в тому числі, для прикладу, протитанкові ракетні комплекси і системи із боротьби зі снайперським вогнем, залучили технічних радників, організували підготовку. Таким чином, українські військові краще оснащені та краще здатні реагувати на російську агресію, і вона також дорого обійдеться Росії", - наголосив Волкер.

У цьому зв'язку дипломат висловлює переконання, що Україна може стримувати агресивні дії РФ, а втрати, які Росія понесе через можливе посилення агресії, не варті того, щоби чинити її.

"Це не означає, що вони збираються піти (з України - УНІАН), і це не означає, що Україна здатна повернути територію з військової точки зору, це не так. Ніхто не збирається завдати поразки Росії. Але, я думаю, що також для Росії буде занадто дорого спробувати просунутися вперед", - заявив Волкер.