Луценко знає, на який час призначено операцію проти Тимошенко

Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявляє про неможливість переформатування коаліції.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті "Дзеркало тижня", опублікованому в суботу, відповідаючи на питання, чи є реальним переформатування коаліції.

"Ні. Вона в основному демонструє відповідальність, відповідає завданням, які поставили виборці, а тому, поза будь-яким сумнівом, життєздатна", - заявив Луценко.

Відповідаючи на питання про можливість відставки уряду, він сказав: "Про спроби вкоротити життя Кабінету мені відомо. "Операцію" призначено на березень".

"Але переконаний, вона провалиться. Якщо навіть допустити малоймовірне — висловлення парламентом вотуму недовіри Кабміну, це ні до чого не призведе", - наголосив Луценко.

"Буде в.о. прем’єра Тимошенко. Буде КМ, який продовжить виконувати свої обов’язки. Я не бачу альтернативи нинішньому союзу демократичних сил", - зазначив він.

Говорячи про свої погляди, та погляди прем’єра Юлії Тимошенко він сказав: "Наші погляди збігаються не в усьому, але йдеться про тактичні розбіжності. У наших відносинах більше порозуміння та довіри, аніж, скажімо, у 2005-му".

"І з президентом, до речі, у мене теж чудові взаємини", - наголосив він.

Луценко також зазначив, що "Народна самооборона" висловлюється за скасування недоторканності не лише з депутатів, а й суддів та з президента.

"В ідеалі був би сенс ліквідувати недоторканність узагалі. Однак мої колеги з "Народної самооборони" виходили з того, що такий варіант не підтримають наші партнери", - сказав він, уточнивши, що це "Наша Україна", і БЮТ.

"Тому почнімо з малого — з ліквідації депутатського імунітету. Тим паче що йдеться про обіцянку, дану виборцям, про основне гасло блоку "НУНС". Хоча, безумовно, недоторканність є сенс зняти з усіх категорій громадян", - додав він.

Луценко також зазначив, що підтримує ідею проведення референдуму щодо змін до Конституції "як фінал процесу, але не як його старт".

Водночас, відповідаючи на питання про створення єдиної партії на базі "НУ—НС", він сказав, що "питання набуло нової актуальності".

"Після того, як ряди фракції "НУНС" почали залишати люди, нездатні на командну гру, не привчені до політичної відповідальності. Особисто я, як і раніше, переконаний, що нову партію створювати потрібно. Після остаточного відсіву", - сказав Луценко.

"А ще, на моє глибоке переконання, вона має називатися не "Наша Україна" і не "Народна самооборона", - наголосив він.

Українська правда