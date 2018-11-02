РПЦ уїдливо відповіла на заяву про припинення існування УПЦ МП

У РПЦ кажуть, що "стурбовані станом душевного і духовного здоров'я" архієпископа Константинопольської православної церкви Іова.

У Російській православній церкві вважають тривожною заяву представника Вселенського патріархату, архієпископа Тельмиского Іова про припинення існування в Україні УПЦ МП.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-секретар патріарха Кирила, священик Олександр Волков.

"Звучать дуже тривожні заяви архієпископа Іова (Гечі). Ми серйозно занепокоєні станом його душевного і духовного здоров'я", - сказав Волков.

Він додав, що за необхідності РПЦ "готова допомогти побратимові" з лікуванням або з направленням на навчання в одну із семінарій РПЦ.

Раніше архієрей Константинопольської церкви, представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков, доктор богослов'я, який давно займається українською проблематикою, архієпископ Телмиський Іов (Геча) в інтерв'ю BBC заявив, що «скасуванням акту 1686 року скасована адміністрація Московською церквою Київської митрополії і всіх єпархій в Україні». Відповідно, за словами архиєрея, «з канонічної точки зору це означає, що сьогодні в Україні УПЦ МП більше не існує».

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент Порошенко заявив, що він і ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада прийняла постанову про підтримку звернення президента, яке 22 квітня було прийнято до розгляду синодом Вселенського патріархату.

3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат прийняв рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.

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17 вересня глава держави зустрівся з экзархами Вселенського патріархату архієпископом Данилом Памфілійським і єпископом Іларіоном Едмонтонським, які заявили про готовність до плідної співпраці і вже призначили кілька зустрічей з представниками релігійних організацій в Україні.

11 жовтня за результатами засідання Синоду Вселенського патріархату було оприлюднено рішення, в якому говориться, що Константинополь продовжує процедуру надання автокефалії церкві України. Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлені канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

12 жовтня в Київському патріархаті закликали єпископат, духовенство та вірних УАПЦ та УПЦ МП почати підготовку Об'єднавчого собору.

26 жовтня предстоятель УПЦ КП, патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет заявив, що в Об'єднавчому соборі візьмуть участь понад 60 єпископів, серед яких, щонайменше, 10 з Московського патріархату.