Адвокат перевіряє інформацію про переведення Савченко до іншого СІЗО

Викрадену та полонену українську льотчицю Надію Савченко могли перевести до спецблоку (лікарні) СІЗО "Матросская тишина".

Інформацію про це розповсюдив російський пропагандистський канал LifeNews, повідомив у своєму Твіттері адвокат льотчиці Марк Фейгін,

"Якщо це так (чому ми дізнаємося про це зі ЗМІ?),то це дуже погано", - зазначив Фейгін і додав, що захист Савченко перевіряє дану інформацію.

Також, за словами Фейгіна, Савченко заявила, що розцінюватиме примусове годування як тортури.

"Вона спеціально сказала мені, що порве зонд. ... Будемо наполягати на терміновому побаченні з підзахисною і попереджаємо ФСВП (Федеральна служба виконання покарань - УНІАН) про серйозні наслідки примусового годування", - заявив Фейгін.

"Сестра Надії - Віра - має прибути у понеділок (18 січня), їй дали дозвіл. Вона б переконала Надію припинити голодування, у чому і я її переконував", - додав Фейгін.

У свою чергу в московському управлінні ФСВП спростували інформацію про переведення української льотчиці до СІЗО "Матросская тишина".

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на керівника прес-служби УФСІН по Москві Сергія Циганкова.

"Савченко продовжує залишатися під вартою в СІЗО номер 6 УФСІН по Москві (так званий жіночий ізолятор)", - наголосив Циганков.

Раніше директор ФСВП Росії Геннадій Корнієнко повідомив, що "Савченко утримується в слідчому ізоляторі, проводить голододування".

"Ми уважно стежимо за станом її здоров'я. І якщо виникнуть якісь проблеми, її буде переведено до лікарні", - запевнив він.

Читайте такожПорошенко закликав ПАРЄ докласти всіх зусиль для звільнення СавченкоЯк повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів.

27 жовтня 2014 р. Басманний суд Москви продовжив термін утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року. 22 грудня Московський міський суд відхилив апеляційну скаргу захисту Савченко, і залишив її під вартою. Її утримують у московському СІЗО.

15 грудня Савченко оголосила голодування.