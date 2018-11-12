В УПЦ КП прокоментували перенесення дати Різдва

В УПЦ КП назвали інформацію росЗМІ про можливе перенесення Різдва "інформаційною диверсією".

Єдина помісна церква не розглядає питання про перенесення Різдва з 7 січня на 25 грудня.

Про це заявив прес-секретар Київської патріархії архієпископ Євстратій Зоря, передає Ліга.

"Засоби масової російської пропаганди без вказівки найменших доказів або посилань подають у стрічці своїх "новин" як "факт", що єдина помісна УПЦ нібито "буде використовувати новий стиль" церковного календаря. Абсолютно очевидно, що це інформаційна диверсія, яка напередодні важливих подій повинна посіяти суперечки і недовіру серед православних в Україні", - зазначив архієпископ Євстратій Зоря.

За його словами, ідея переходу на новий стиль має не лише прихильників, але й численних опонентів.

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"Тому цілком офіційно хочу повідомити, що питання переходу на новий календар не порушується і не розглядається в процесі об'єднання і в зв'язку з наданням томосу. Кожна автокефальна церква самостійно вирішує календарне питання і жодних розпоряджень або вимог цього в томосі, які надавалися Вселенським Патріархатом у ХХ столітті, не встановлювалося", - наголосив прес-секретар Київської патріархії

Він нагадав, що минулого року законом України від 25 грудня було визнано святковим днем.

"І всі, хто бажає святкувати в цей день згідно зі своїми переконаннями - мають можливість робити це й зараз, питання томосу та автокефалії з цим ніяк не пов'язане", - сказав архієпископ Євстратій Зоря.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада президент Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

Довідка УНІАН. 22 квітня Святий і Священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України про надання православній церкві в Україні автокефалії.

27 липня було оприлюднено послання патріарха Варфоломія, в якому він зазначив, що кінцева мета першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві.

11 жовтня за результатами засідання Синоду Вселенського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкви України.

Крім того, було скасовано лист синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлені канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.