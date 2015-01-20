Більше 4,5 тисяч військових ЗСУ отримали статус учасника бойових дій

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. речника Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов на брифінгу в Києві.

«На сьогодні статус учасника бойових дій отримали понад 4,5 тис. військовослужбовців ЗСУ», - сказав він.

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1 тис. 987 військовослужбовців заохочені державними нагородами, 2 тис. 915 - відзнаками Міноборони та цінними подарунками від міністра оборони, 1 тис. 181 військовослужбовець нагороджений почесними нагрудними відзнаками начальника Генштабу, 1 тис. 443 учасника АТО отримали військове звання достроково.