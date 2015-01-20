Більше 4,5 тисяч військових ЗСУ отримали статус учасника бойових дій
09:55, 20 січня 2015Політика
269 0
Понад 4,5 тисяч військовослужбовців Збройних сил України отримали статус учасника бойових дій.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. речника Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов на брифінгу в Києві.
«На сьогодні статус учасника бойових дій отримали понад 4,5 тис. військовослужбовців ЗСУ», - сказав він.
Читайте такожУчасники АТО отримають понад 10 тисяч земельних ділянок
1 тис. 987 військовослужбовців заохочені державними нагородами, 2 тис. 915 - відзнаками Міноборони та цінними подарунками від міністра оборони, 1 тис. 181 військовослужбовець нагороджений почесними нагрудними відзнаками начальника Генштабу, 1 тис. 443 учасника АТО отримали військове звання достроково.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter