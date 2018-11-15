Спроба закласти в бюджет недофінансування ЗСУ може призвести до невиправних наслідків для держави – Фріз

Член Комітету з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз вважає таку ініціативу «управлінською короткозорістю».

Народний депутат фракції Партії «Блок Петра Порошенко» Ірина Фріз висловила підтримку зверненню міністра оборони Степана Полторака щодо необхідності фінансування сектору оборони в повному обсязі згідно чинного Закону про національну безпеку, а саме - на рівні 3% ВВП.

На думку члена Комітету з питань національної безпеки і оборони, Голови парламентської делегації в ПА НАТО, жодних аргументів щодо зменшення цього показника в умовах військової агресії Кремля проти України не може бути сприйнято.

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«Спроба закласти в бюджет недофінансування ЗСУ, сподіваюсь, це лише управлінська короткозорість, що не виключно обумовлена виборчою турбулентністю 2019 року. На жаль, недооцінка ризиків та загроз здатна призвести до невиправних наслідків для держави», - пише Фріз на своїй сторінці у Facebook.

Також вона вважає за доцільне ставити питання про збільшення виплат військовослужбовцям, що проходять службу за контрактом та мають дефіцитні військово-облікові спеціальності.

«Кабмін має дослухатися потреб МО, адже практику переорозподілу коштів оборонного бюджету на інші потреби ми вже мали до 2014 року. Результат - Крим та ОРДЛО. Отже, щоб не обмежити географію управління вулицею Грушевського, уряду слід уважніше розглянути пропозиції МО, що спираються на СОБ та Закон про нацбезпеку. Той, хто не фінансує власну армію, буде незабаром годувати чужу, - казав Наполеон. Хіба цього ми прагнемо, захищаючи суверенітет та незалежність нашої держави п’ятий рік?», - пише Фріз.