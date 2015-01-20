Аваков увів до складу колегії МВС групу депутатів

Про це Аваков написав на своїй сторінці в Facebook.

"Враховуючи, що на порядку денному окрім війни й поточної роботи - реформи, включив до складу колегії народних депутатів і громадських діячів, які активно ввійшли в роботу з реформування МВС ", - повідомив Аваков.

Читайте такожУкраїна може вийти з системи розшуку в межах СНД через невиконання Росією зобов'язаньЗа його словами, крім штатних керівників міністерства, за згодою до складу колегії включені радник міністра Зорян Шкіряк, головний редактор сайту «Цензор.нет» Юрій Бутусов, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров, а також народні депутати Микола Величкович, Антон Геращенко, Денис Дзензерський, Ірина Єфремова, Ігор Котвицький, Мустафа Найєм, Андрій Тетерук, Тетяна Чорновол.

Як повідомляв УНІАН, вчора стало відомо, що МВС починає створювати нову патрульну службу замість ДАІ.