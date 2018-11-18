Після затримання і допиту поліція відпустила помічника Надії Савченко

Його доставили в Шевченківське управління поліції як учасника конфлікту, допитали і відпустили.

Поліція відпустила помічника народного депутата Надії Савченко Валерія Мосійка.

Про це заявив речник Національної поліції Ярослав Тракало, повідомляє "Громадське". "Його доставили в Шевченківське управління поліції як учасника конфлікту, допитали і відпустили", - сказав Тракало.

Раніше у Києві правоохоронці за участі спецпризначенців затримали Валерія Мосійка, помічника позафракційного народного депутата Надії Савченко.

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Згідно з інформацією, під час затримання сталися сутички. Люди намагалися перешкодити поліції, але на допомогу правоохоронцям підійшли близько 20 спецпризначенців.

Сестра Надії Савченко Віра Савченко повідомила, що Мосійко є помічником її сестри на громадських засадах, він колишній працівник МВС. За її словами, Мосійко повертався з Михайлівської площі, де щонеділі відбувається акція на підтримку Надії Савченко та політв'язнів. Віра Савченко стверджує, що під час акції Мосійка вдарили представники поліції. "Валерія вдарили по обличчю, розбили ніс до крові і приснули балончиком", - сказала вона. Вже після акції, за словами Віри, їй повідомили, що Мосійка затримують.

Як повідомляв УНІАН, Савченко і керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, якого 8 березня було затримано на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюють у підготовці терактів і держперевороту.

За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу.

Також правоохоронці задокументували факт перевезення Савченко та Рубаном у листопаді 2017 року зброї з окупованої на підконтрольну Україні територію для вчинення терактів.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Савченко та Рубан утримуються під арештом.

4 червня СБУ заявила, що психологічна експертиза з використанням поліграфа підтвердила, що Савченко особисто готувала насильницьке повалення конституційного ладу в Україні: вона готувалася вчинити теракт в урядовому кварталі та в будівлі Верховної Ради.

2 серпня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проти Рубана і Савченко завершено.