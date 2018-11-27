Атака РФ на українські кораблі: у США закликали Порошенка та Путіна вийти на прямий контакт

США засуджують агресивні дії РФ проти України.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон засуджує дії РФ проти України та "закликає президентів Порошенко і Путіна до прямого контакту задля вирішення цієї ситуації".

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Про це йдеться в заяві Помпео з приводу нападу на українські військові судна в Керченській протоці, передає "Голос Америки".

"США висловлюють свою глибоку стурбованість з приводу інциденту в Чорному морі, який відбувся 25 листопада, коли українські суду спробували здійснити прохід через Керченську протоку.

Повідомлення про те, що російські кораблі таранили і обстрілювали українські кораблі, поранивши український екіпаж, і захопили три судна, є серйозним загостренням і порушенням міжнародних норм", - йдеться в заяві.

"США засуджують ці агресивні дії Росії. Ми закликаємо РФ повернути Україні її судна і затриманих членів екіпажу, і поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води", - підкреслили в Держдепі.

У той же час у відомстві закликали обидві сторони проявити стриманість і дотримуватися міжнародних зобов'язаннь.

"Ми закликаємо президентів Порошенко і Путіна до прямого контакту задля вирішення цієї ситуації. Тому ми наполягаємо на підтримку нами Нормандського формату.

США підтримують суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи територіальні води, і право її судів здійснювати плавання в міжнародних водах", - заявив Помпео.

Він також нагадав, що США відкидають спробу анексії Криму Росією.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко обговорив з державним секретарем США Майклом Помпео напад росіян на українські військові кораблі поблизу Керченської протоки та введення воєнного стану в Україні.

Раніше посол США в ООН Ніккі Хейлі заявила, що американський уряд "стурбоване на вищому рівні".