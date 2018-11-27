Блок Меркель в Бундестазі прийняв жорстку заяву про агресію РФ в Азовському морі

Німецькі депутати вважають напад російських військових на українські судна в Керченській протоці цілеспрямованою провокацією зі сторони російської влади.

Блок партій Християнсько-демократичний союз та Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС), який на посаді канцлера представляє Ангела Меркель, у Бундестазі засудив агресію Російської Федерації в Азовському морі.

Про це у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Важлива політична перемога у Берліні: керівництво правлячої фракції ХДС/ХСС у Бундестагу на моє прохання розглянуло питання російської агресії на морі. У результаті вся фракція (246 депутатів) ухвалила жорстку заяву із "засудженням військових дій Росії перед Керченською протокою", - наголосив посол.

Він також опублікував копію цієї заяви, перекладену українською мовою.

"Фракція ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі засуджує військові дії Росії в протоці Азовського моря. Ця протока є важливим морським шляхом та необхідною для постачання українських портів. Якщо російські військові кораблі затримують і захоплюють українські кораблі, то у цьому випадку йде про цілеспрямовану провокацію зі сторони російської влади. Можна здогадуватися, що президент РФ Володимир Путін свідомо йде на курс нової ескалації, щоб відволікти увагу від жалюгідної економічної і соціальної ситуації в далеких регіонах Росії. Це не випадково, що це одночасно сталось із п'ятою річницею початку протестів на Майдані 21 листопада 2013 року в Києві", - йдеться в заяві.

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Також зазначається, що фракція ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі жорстко виступає за повернення Криму українській державі. "Ми вважаємо це послідовним, що Європейський Союз розширив санкції проти Росії, після того, як в Криму були проведені незаконні вибори президента, і після того, як між містом Керч на півострові та материковою частиною Росії було побудовано міст", - заявили німецькі депутати.

"Ми хочемо, щоб європейський шлях становлення України сучасним демократичним, правовим та економічно сильним партнером ЄС та НАТО став історією успіху. Метою є, щоб проєвропейські орієнтована Україна ділилась своїм позитивним досвідом з сусідніми країнами. Відповідно до Паризької хартії для нової Європи від 21 листопада 1990 року та Будапештського меморандуму від 5 грудня 1994 року Україна має право на територіальну цілісність та вільний вибір альянсу", - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко вчора провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.