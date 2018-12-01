РФ не пропускає через Керченську протоку судна з прапорами країн ЄС і Туреччини, що прямують в українські порти - ЗМІ

Останні судна, пропущені у порт Бердянськ та Маріуполь, пройшли під мостом ще до нападу росіян на українські кораблі — 24 листопада 2018 року.

Окупаційна влада Російської Федерації не пропускає під Керченським мостом судна під прапорами країн ЄС і Туреччини, що прямують в українські порти Маріуполь і Бердянськ.

Про це повідомляє "Думська" з посиланням на організацію «Майдан закордонних справ».

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За даними організації, зараз у Керченській протоці перебуває в очікуванні дозволу на прохід в українські порти Азова 20 суден. П'ять з них належать компаніям з країн ЄС або зареєстровані під прапорами країн Євросоюзу — Австрії, Нідерландів, Мальти, Німеччини і Болгарії. Вісім суден належать компаніям Туреччини і чотири — компаніям з Лівану. Одне судно чекає дозволу з 17 листопада, одне – з 22 листопада, п'ять – з 23 листопада, два – з 24 листопада, чотири – з 25 листопада, три – з 26 листопада, три – з 27 листопада, одне – з 28 листопада.

Останні судна, пропущені у порт Бердянськ та Маріуполь, пройшли під мостом ще до нападу росіян на українські кораблі — 24 листопада 2018 року. Зазначимо, що турецький суховантаж ATA (IMO:9521899) вантажопідйомністю майже 18 тисяч тонн після семиденного очікування (з 16:00 21.11.18 по 22:00 28.11.18) відмовився від виконання рейсу в Маріуполь і пішов в Одесу.

На якірній стоянці на вихід з Азовського моря (біля входу в Керченську протоку) знаходяться в очікуванні дозволу на прохід дев'ять суден. Три належать компаніям з країн ЄС або зареєстровані під прапорами країн ЄС - Греції, Австрії, Мальти, — а шість – компаніям Туреччини. Одне судно стоїть з 23 листопада, три судна – з 24 листопада, одне – з 25 листопада, два – з 26 листопада, два – з 27 листопада. Цікаво, що німецький суховантаж SCHILLPLATE (IMO: 9505285), вантажопідйомністю 3175 тонн, що прямував в румунську Констанцу, після 99 годин очікування повернувся в порт Бердянськ. Останні судна на вихід з Азовського моря були пропущені 27 листопада 2018 року — всього два судна.

У зв'язку зі сформованою ситуацією ініціатива командування ВМСУ про закриття чорноморських проток для кораблів і судів РФ набуває новий сенс в якості дій проти цього свавілля.

Зазначимо, що генеральний секретар Християнсько-демократичного союзу Німеччини, правлячої партії ФРН, Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила про те, що ЄС і США повинні розглянути можливість заборони заходження у свої порти російських суден, що прямують з Азовського моря.

Крамп-Карренбауер розглядається в якості найбільш ймовірного наступника Ангели Меркель на посаду лідера партії.