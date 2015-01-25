Порошенко поговорив з Меркель та Олландом про трагедію в Маріуполі

Президент України Петро Порошенко, Федеральний канцлером Німеччини Ангела Меркель та президент Французької Республіки Франсуа Олланд скоординували подальші дії для вжиття більш рішучих кроків з боку Євросоюзу у разі відсутності прогресу в деескалації ситуації на Донбасі.

Про це йшлося під час телефонних розмов у неділю, повідомила президентська прес-служба.

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«Петро Порошенко скоординував з Ангелою Меркель та Франсуа Олландом подальші дії, зокрема, щодо скликання засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, для вжиття більш рішучих кроків з боку Євросоюзу у разі відсутності прогресу в деескалації ситуації на Донбасі», - зазначається у повідомленні.

Співрозмовники висловили сподівання, що зустріч Тристоронньої контактної групи відбудеться до засідання Ради ЄС, яке заплановане на четвер, 29 січня.

Меркель та Олланд висловили занепокоєння через ескалацію ситуації в Донецькій та Луганській областях та порушення Мінських домовленостей. Вони також висловили співчуття з приводу трагедії в Маріуполі, де внаслідок терористичної атаки з боку так званої ДНР загинуло 30 цивільних, в тому числі п’ятирічний хлопчик, а 95 людей було поранено.

«Це шокуюча трагедія та злочин проти людяності», - заявив Порошенко.

Президент наголосив, що Україна наполягатиме на визнанні «ДНР» терористичною організацією, адже всі жертви є цивільними, а серед зруйнованих об’єктів – житлові будинки, школи, дитсадок, аптека, магазини та ринки, зазначили в прес-службі.

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Глава держави також звернув увагу на відповідні заяви лідерів ЄС, США, ООН та НАТО, які засуджують ескалацію конфлікту з боку бойовиків, що підтримуються Росією, а також заяву Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яка свідчить, що обстріл Маріуполя здійснювався з боку території, яка контролюється так званою ДНР. Він також висловив здивування з приводу відсутності офіційної реакції щодо засудження цього терористичного акту з боку Росії, говориться у повідомленні.

«Співрозмовники погодились, що подальші кроки для деескалації конфлікту повинні включати негайне двостороннє припинення вогню, проведення Тристоронньої контактної групи для звільнення заручників, виведення військ, відведення важкої техніки та подальшого виходу на лінію розмежування», - додали в прес-службі.