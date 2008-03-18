МЗС Росії відзвітував про свої досягнення на українському фронті

Міністерство закордонних справ РФ констатує, що в 2007 році намагалося створити передумови для зміцнення російського вектора у внутрішній і зовнішній політиці України

Про це йдеться в огляді МЗС Росії «Зовнішньополітична й дипломатична діяльність Російської Федерації в 2007 році», який має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Відносини між Росією та Україною будувалися на прагматичній основі з метою збереження їх всеосяжного характеру й створення передумов для зміцнення російського вектора у внутрішній і зовнішній політиці України», - йдеться в документі.

Наголошується, що на масштаби двосторонньої співпраці накладала свій відбиток нестабільна внутрішньополітична ситуація в Україні.

Водночас, не зважаючи на розпуск Верховної Ради й позачергові парламентські вибори, здійснювалася активна політична взаємодія. Так, відбувся обмін думками на рівні Президентів у Санкт-Петербурзі (червень), періодично проводилися зустрічі прем`єр-міністрів і міністрів закордонних справ двох країн. Пройшли засідання робочих органів російсько-української міждержавної комісії, присвячені розгляду актуальних питань двосторонньої співпраці.

У МЗС РФ зазначають, що українська сторона погодилася з ініціативою відновити контакти у сфері міжрегіональної та прикордонної співпраці. З цією метою в жовтні в Бєлгороді було проведено зустріч міністрів закордонних справ Росії та України.

Також наголошується, що значно зросли обсяги економічного співробітництва. До кінця 2007 року вони досягли 32 млрд. дол. Випереджаючими темпами зростав український експорт до Росії. Накопичені російські інвестиції в українську економіку становили на кінець року 1,3 млрд. дол. Підписано чергову спільну Програму економічного співробітництва на 2008-2010 роки і План заходів до неї.

Крім того, підкреслюють у МЗС РФ, у цивілізоване русло було переведено двосторонній діалог щодо енергоносіїв – ці відносини будувалися на м`якій ринковій основі. Зокрема, велися переговори про погашення заборгованості України перед ВАТ «Газпром».

Також, за інформацією МЗС РФ, російська сторона послідовно відстоювала свою лінію в питанні розмежування акваторії Азовського моря й Керченської протоки як внутрішніх вод Росії та України відповідно до Договору про співпрацю у використанні Азовського моря й Керченської протоки.

«Росія робила політико-дипломатичні кроки, спрямовані проти реалізації планів вступу України до НАТО, витіснення російської мови з освітньої сфери України, реабілітації офіційними колами України націоналістичних формувань, спроб політизування українською стороною нашої спільної історії. Всебічно підтримувалися організації співвітчизників, надавалося сприяння розвитку двосторонніх культурних обмінів і контактів між людьми», - йдеться в документі.