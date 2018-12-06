Рада сьогодні розгляне припинення дії Договору про дружбу з Росією

Також парламент планує продовжити чинність угоди з Нідерландами про Міжнародну місію захисту розслідування причин катастрофи літака рейсу МН-17.

Сьогодні Верховна Рада України розгляне законопроект про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, також парламент планує розгляд законопроекту про ратифікацію угоди між Україною та Нідерландами щодо продовження до 1 серпня строку дії угоди між країнами про Міжнародну місію захисту розслідування причин катастрофи літака рейсу МН-17.

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Крім того, розглядатиметься питання про внесення змін до угоди між Литвою, Польщею і Україною щодо створення спільної військової частини.

Також сьогодні депутати розглядатимуть блок питань нацбезпеки й оборони, серед яких законопроект про прилеглу зону України та протимінну діяльність.

Серед питань, які пропонується включити до порядку денного та ухвалити рішення щодо них, зокрема, законопроект про адвокатуру та адвокатську діяльність, а також проект закону, що стосується захисту інформаційного простору.

Серед іншого, сьогодні депутати мають розглянути проект постанови про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії ВР для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у Збройних силах України та підриву обороноздатності держави у період з 2004 по 2017 роки.