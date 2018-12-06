Закон про освіту: Клімкін допустив збільшення перехідного періоду щодо мови навчання нацменшин

Також міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що Угорщина погодилася стати співавтором поданих Україною проектів резолюцій, які цього місяця будуть розглядатися Генеральною асамблеєю ООН.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна розгляне питання про збільшення перехідного періоду імплементації мовних положень закону про освіту.

Про це Клімкін повідомив журналістів на полях засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, коментуючи зустріч з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.

"Обговорили результати наших консульських консультацій. Обговорили результати економічних консультацій. Домовились, що ми далі будемо працювати над збільшенням перехідного періоду, оскільки зараз зрозуміло, що за два роки ми ніяк не встигаємо імплементувати закон", - сказав Клімкін.

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За словами міністра, також йшла мова про реалізацію спільних проектів на Закарпатті.

Клімкін повідомив, що новопризначений уповноважений з питань прикордонного співробітництва Микола Балтажи перебуває у Будапешті. За словами міністра, Балтажи повідомив, що провів цікаві бесіди з угорцями, які висловили готовність співпрацювати за низкою напрямків.

«Також домовилися, що угорці стануть співавторами всіх наших резолюцій в ООН», - додав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення Верховною Радою нового закону про освіту у 2017 році.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які мешкають в Україні, через положення закону про освіту, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Міністр закордонних справ Угорщини Сійярто вимагав від України внести зміни до закону про освіту та відкласти його реалізацію до 2023 року, інакше Будапешт блокуватиме важливі для України зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.

14 лютого 2018 року Кабінет міністрів схвалив законопроект (№8046), яким передбачається продовжити перехідний період імплементації мовної статті закону «Про освіту» до 2023 року.