Порошенко: Путін слабкіший, ніж він хоче здаватися Заходу
Президент Петро Порошенко вважає, що, незважаючи на кремлівську пропаганду, Путін слабкіший, ніж він хоче здаватися Заходу.
Про це глава держави написав у своїй статті на сайті The New York Times, повідомляє його прес-служба.
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«Незважаючи на кремлівську пропаганду, Путін слабкіший, ніж він хоче здаватися Заходу... Скільки ще треба ворожості, щоб Захід використав тверду валюту, якою торгує Кремль - силу? Росія використала хімічну зброю в Британії; здійснювала кібератаки на Заході; обстрілювала мирних жителів в Сирії та розв’язала війну на східній Україні. Чи вже не час діяти?», - підкреслив Порошенко.
Президент переконаний, що «демократичні країни повинні зробити вибір: виступати за те, що є правильним, або продовжувати умиротворення президента Володимира Путіна».
«Якщо історія навчила нас чому-небудь, так це тому, що умиротворення має смертельні наслідки», - підкреслив Порошенко.
Він наголосив, що мета Росії очевидна: вона хоче повернутися до тієї епохи, коли майно та земля вилучалися силою.
Глава держави нагадав, що президент США Дональд Трамп «продемонстрував справжнє лідерство, скасувавши свою зустріч з паном Путіним на «Великій двадцятці» в Аргентині через захоплення Росією українських кораблів та полону моряків.
«Ми отримали відчутну підтримку Білого дому та Конгресу, включаючи оборонне озброєння, сильніші санкції та надійніші американські постачання енергоресурсів. Разом партнери з обох боків Атлантики можуть надалі підвищувати ціну для Росії за погрози нашій колективній безпеці», - додав Порошенко.