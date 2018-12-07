Порошенко: Путін слабкіший, ніж він хоче здаватися Заходу

Президент України вважає, що мета Росії очевидна: вона хоче повернутися до тієї епохи, коли майно та земля вилучалися силою.

Президент Петро Порошенко вважає, що, незважаючи на кремлівську пропаганду, Путін слабкіший, ніж він хоче здаватися Заходу.

Про це глава держави написав у своїй статті на сайті The New York Times, повідомляє його прес-служба.

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«Незважаючи на кремлівську пропаганду, Путін слабкіший, ніж він хоче здаватися Заходу... Скільки ще треба ворожості, щоб Захід використав тверду валюту, якою торгує Кремль - силу? Росія використала хімічну зброю в Британії; здійснювала кібератаки на Заході; обстрілювала мирних жителів в Сирії та розв’язала війну на східній Україні. Чи вже не час діяти?», - підкреслив Порошенко.

Президент переконаний, що «демократичні країни повинні зробити вибір: виступати за те, що є правильним, або продовжувати умиротворення президента Володимира Путіна».

«Якщо історія навчила нас чому-небудь, так це тому, що умиротворення має смертельні наслідки», - підкреслив Порошенко.

Він наголосив, що мета Росії очевидна: вона хоче повернутися до тієї епохи, коли майно та земля вилучалися силою.

Глава держави нагадав, що президент США Дональд Трамп «продемонстрував справжнє лідерство, скасувавши свою зустріч з паном Путіним на «Великій двадцятці» в Аргентині через захоплення Росією українських кораблів та полону моряків.

«Ми отримали відчутну підтримку Білого дому та Конгресу, включаючи оборонне озброєння, сильніші санкції та надійніші американські постачання енергоресурсів. Разом партнери з обох боків Атлантики можуть надалі підвищувати ціну для Росії за погрози нашій колективній безпеці», - додав Порошенко.