Парламент взявся регулювати відносини держадміністрацій і рад

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект закону про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо взаємовідносин між місцевими державними адміністраціями та районними і обласними радами.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту проголосували 243 із 448 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом удосконалюється положення щодо проведення місцевих референдумів, зборів громадян за місцевою ініціативою. Крім того, передбачається ввести новий механізм консультативного опитування, регламентується порядок його призначення і проведення.

Законопроектом пропонується встановити, що референдум з питань, що не належать до компетенції рад, не має юридичної сили.

Крім того, запроваджується норма, за якою рада територіальної громади зобов’язана визначати правове регулювання процедури реалізації через ухвалення місцевою радою статуту територіальної громади або відповідного положення.

Водночас, щоб визначені радою процедури не було надто складними для реалізації чи не мали правових прогалин, передбачається встановити мінімальні вимоги до статуту територіальної громади у частині реалізації прав громадян на здійснення механізмів прямої демократії. Зокрема, це громадські слухання, збори громадян за місцем проживання, місцеві ініціативи тощо.

У законопроекті також встановлюється виключно відкритий режим сесії ради, де надається можливість присутності на засіданні громадян і представників ЗМІ.

Також запроваджується державна реєстрація нормативно-правових актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Унормовується порядок ухвалення, підписання, оприлюднення та доступу через Інтернет до актів органів місцевого самоврядування.

Законопроектом передбачається, що структура, чисельність, штатний розклад виконавчого апарату ради, а також витрати на його утримання будуть затверджуватися відповідно до закону.

Кількість заступників голів обласних, районних та районних у містах рад пропонується визначити законом. Крім того, запроваджується чіткий припис, що в обласній раді буде перший заступник та заступник, а в районній раді - тільки заступник голови.