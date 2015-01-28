Обама і Меркель домовилися про необхідність притягнути РФ до відповідальності за ескалацію конфлікту на Донбасі

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на The New York Times.

Під час телефонної розмови вони висловили занепокоєння з приводу значного зростання насильства" в східній Україні.

Обама і Меркель також обговорили важливість завершального "надійного пакету фінансової підтримки" для України.

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Лідери поговорили по телефону у вівторок, під час того як Обама повертався в США після візиту в Індію і Саудівську Аравію.

Борт №1 тимчасово зупинився на американській базі в Німеччині, щоб дозаправитися пальним.