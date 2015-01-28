Обама і Меркель домовилися про необхідність притягнути РФ до відповідальності за ескалацію конфлікту на Донбасі
02:42, 28 січня 2015Політика
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Білий дім повідомляє, що президент США Барак Обама і канцлер Німеччини Ангела Меркель домовилися про необхідність притягнути Росію до відповідальності за підтримку бойовиків і невиконання своїх зобов'язань за мирною угодою
REUTERS
Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на The New York Times.
Під час телефонної розмови вони висловили занепокоєння з приводу значного зростання насильства" в східній Україні.
Обама і Меркель також обговорили важливість завершального "надійного пакету фінансової підтримки" для України.
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Лідери поговорили по телефону у вівторок, під час того як Обама повертався в США після візиту в Індію і Саудівську Аравію.
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