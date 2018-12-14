Філарет пояснив, навіщо українській православній церкві томос про автокефалію

За словами предстоятеля УПЦ КП, той, хто працює на роз’єднання українського православ’я – «той служить ворогу і, насамперед, дияволу».

Предстоятель УПЦ Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що українській церкві потрібен томос для входження в євхаристійне спілкування (можливість спільного служіння літургії) з усіма православними церквами світу.

Трансляція заходу велась на сторінці патріарха у Facebook.

«Для того, щоб держава, яку нам Бог дав, існувала, треба, щоб в цій державі була одна православна церква. Чому ми так боремося, докладаємо стільки зусиль, терпимо, - бо хочемо створити в Україні єдину помісну православну церкву. Супротивники наші добре знають, що це веде до перемоги, тому зосередили всі сили в усьому світі, щоб не допустити об’єднання українського православ’я», - заявив він.

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За словами патріарха, той, хто працює на роз’єднання українського православ’я – «той служить ворогу і, насамперед, дияволу».

«Ми повинні робити все, щоб об’єднатися з усіма православними церквами в Україні, і ми робимо це, і дійшли до того, що всі три церкви, не всі архієреї, але від усіх трьох церков Вселенський патріарх отримав звернення про надання нам томосу про автокефалію української церкви», - підкреслив він.

«Для чого нам потрібен цей томос? Хіба ми без нього не можемо? Можемо і ми живемо, але ми хочемо ввійти в єднання з усіма православними церквами, щоб ми молились і з греками, і з болгарами, з усіма, і з росіянами, з усіма православними світу. Заради цього ми хочемо мати цей томос. Ми сподіваємося, що ми його отримаємо», - резюмував патріарх Філарет.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.

Об’єднавчий собор, який має проголосити створення автокефальної православної церкви в Україні, затвердить її статут та обере предстоятеля, відбудеться 15 грудня в Софійському соборі у Києві.