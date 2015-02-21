Порошенко: В Україні з нетерпінням чекають на Януковича й готові до зустрічі
16:10, 21 лютого 2015Політика
9604 0
Президент України Петро Порошенко зазначає, що в Україні з нетерпінням чекають на колишнього президента Віктора Януковича, який рік тому втік до Росії.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав на прес-конференції в Запоріжжі, відповідаючи на запитання журналістів.
На прохання прокоментувати заяву Януковича, що з'явилася в російських ЗМІ, про бажання повернутися в Україну, Порошенко заявив: «Я вважаю, що це буде добре для України. Не впевнений, що буде добре для нього. Ми чекаємо його з нетерпінням. І готові до зустрічі. Чим швидше він повернеться в Україну, тим краще буде для України. Хай очолить протестний рух. У кращому разі - у в'язниці».
Читайте такожУ цей день рік тому Янукович капітулював перед опозицією (фото, відео)Нагадємо, сьогодні стало відомо, що Янукович пообіцяв повернутися до України, як тільки з'явиться можливість
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter