Порошенко: В Україні з нетерпінням чекають на Януковича й готові до зустрічі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав на прес-конференції в Запоріжжі, відповідаючи на запитання журналістів.

На прохання прокоментувати заяву Януковича, що з'явилася в російських ЗМІ, про бажання повернутися в Україну, Порошенко заявив: «Я вважаю, що це буде добре для України. Не впевнений, що буде добре для нього. Ми чекаємо його з нетерпінням. І готові до зустрічі. Чим швидше він повернеться в Україну, тим краще буде для України. Хай очолить протестний рух. У кращому разі - у в'язниці».

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