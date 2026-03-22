ФСБ Росії 'засвітила' новозбудований Іл-76 (фото)

Модернізований Іл-76МД-90А отримав потужніші двигуни, але виробництво досі відстає від планів.

Авіація ФСБ РФ поповнилася новозбудованим військово-транспортним літаком Іл-76МД-90А. Фото борта з реєстраційним номером RF-76323 оприлюднили на авіаційному ресурсі Airliners.

Літак зафіксували під час посадки в аеропорту Шереметьєво. Ця модифікація є глибокою модернізацією радянського Іл-76 і фактично вважається новою машиною. Літак отримав сучасні двигуни ПС-90А-76 замість застарілих Д-30КП-2, що дозволило збільшити вантажопідйомність до 60 тонн і дальність польоту до 5000 км із навантаженням.

Попри оновлення, виробництво таких літаків залишається повільним. Підприємство ПАО "Іл" – "Авіастар" планує нарощувати темпи: до 9 машин у 2026 році, 12 – у 2027-му та до 18 щороку у 2028–2029 роках.

За 2025 рік для Повітряно-космічних сил РФ передали сім таких літаків. Постачання відбувалися приблизно раз на місяць, починаючи з літа.

Загалом кількість побудованих Іл-76МД-90А разом із прототипами вже наближається до 40 одиниць.

Втім, розвиток програми супроводжується проблемами. У 2024 році одразу п’ять літаків Іл-76 вийшли з ладу через неякісні підшипники. За даними слідства, комплектуючі невідомого походження закуповувалися протягом 2017–2022 років, щоб виконати оборонні замовлення вчасно.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно було підтверджено пошкодження літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який був на обслуговуванні 123-го авіаремонтного заводу у Новгородській області РФ.

Робота А-50 дозволяє росіянам оперативно реагувати на повітряні загрози, зокрема, наближення української авіації та крилатих ракет.

