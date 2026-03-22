Наземна операція в Ірані стане 'катастрофою' для США, - Залужний

Український генерал побачив кілька паралелей між війнами в Україні та в Ірані.

Спроба розпочати наземну операцію в Ірані обернеться для США воєнною катастрофою. Про це авторській статті для The Telegraph пише екс-командувач ЗСУ, а нині посол України в Лондоні генерал Валерій Залужний.

"Швидкість минулих війн у цьому регіоні породила багато фантазій. Масштабні зміни, що відбулися на полях битв російсько-української війни, змінили парадигму ведення бойових дій. Як наслідок, вони змінили саму суть бойових можливостей тих, хто хотів би їх випробувати", – пише він.

Залужний наголошує, що Україна продемонструвала здатність менших держав протистояти більшим, покладаючись на асиметричні можливості. І в той час як США, вочевидь, намагалися реалізувати в Ірані стратегію "розгрому", самі іранці одразу перейшли до стратегії "виснаження", і тепер "сторона нападу однозначно матиме великі проблеми".

На фронті в Україні в повній мірі реалізовано концепцію "кілл-зони", в межах якої дрони знищують і солдатів, і техніку. Якщо США спробують висадити війська в Ірані, іранці теж можуть спробувати створити "кілл-зону" у зоні висадки, і "це буде катастрофою" для американців, переконаний Залужний.

"Найголовніше в технології "кілл-зони" полягає в тому, що перебування живих людей у ​​цій зоні не тільки не має сенсу, але й неможливо, оскільки ця територія повністю контролюється дронами, які полюють на людей і машини. Буде великою помилкою, якщо хтось спробує перетворити солдата на машину та відправить наземні сили в зону ураження", – пише український генерал.

