У Варшаві скандал: президент Навроцький їде в гості до Орбана

Голова МЗС та очільник польського уряду гостро розкритикували президента.

Польські урядовці накинулися з критикою на президента країни Кароля Навроцького через його візит до Угорщини.

Уряд Польщі сформований з коаліції ліберальних та проєвропейських сил, тоді як президент країни представляє правих та євроскептиків, симпатизуючи опозиційній партії "Право і справедливість", членом якої формально не є. Через це уряд та президент по суті є ідеологічними противниками.

"Президент Навроцький у понеділок відвідає Будапешт, щоб підтримати Віктора Орбана в його передвиборчій кампанії. Орбан, той самий, хто блокує 20-й пакет санкцій проти Росії. У своїй передвиборчій кампанії Орбан погрожує нібито вторгненням України, в чому його підтримує спеціальна команда ГРУ", – написав у соцмережі Х міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Зі схожим посилом у соцмережі висловився і прем’єр-міністр Дональд Туск.

"Участь президента Навроцького у Будапештській зустрічі проросійських та євроскептичних політиків є фатальною помилкою та підтвердженням небезпечної стратегії ослаблення Європейського Союзу та посилення Путіна", – написав він.

Сам президент Навроцький наразі не відреагував на ці закиди. Замість нього це зробив керівник Бюро міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач.

"Якби Дональд Туск не брехав, він б не був Дональдом Туском. Президент Навроцький не планує брати участь у жодній подібній зустрічі. Видаліть твіт, а ще краще – обліковий запис", – написав він.

Пшидач нагадав, що на понеділок припадає День польсько-угорської дружби, і зустрічі лідерів двох країн в цю дату відбувалися і в минулому. Цього разу офіційні заходи спочатку пройдуть в польському Перемишлі, а вже потім продовжаться в Будапешті.

Як писав УНІАН, днями прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що вихід Польщі з ЄС став "реальною загрозою", звинувативши президента Кароля Навроцького та праві сили у просуванні такого курсу. Причиною загострення стала відмова президента підписати закон, який дозволив би отримати значну фінансову допомогу від Євросоюзу.

Також ми розповідали, що, на думку Туска, ЄС не зможе розблокувати фінансову допомогу Україні до виборів в Угорщині 12 квітня через позицію Віктора Орбана. За його словами, угорський прем’єр продовжує блокувати рішення, використовуючи процедурні механізми та тему України у своїй передвиборчій кампанії. Туск додав, що Євросоюз шукає альтернативні варіанти, але через необхідність одностайності та відсутність "плану Б" це буде складно.

