У Катарі розбився військовий вертоліт: екіпаж та пасажири загинули

Гелікоптер повітряних сил Катару зазнав катастрофи і впав у Перську затоку під час проведення тренувальних польотів. Як повідомляє Міністерство оборони Катару, це сталося в ніч на 22 березня під час виконання польоту в межах діяльності Спільного комбінованого командування сил Катару та Туреччини.

На борту перебувало семеро осіб. Рятувальні служби спочатку підтвердили загибель шістьох членів екіпажу та пасажирів. Серед загиблих - четверо катарських військовослужбовців, один турецький офіцер – майор Сінан Таштекін, а також двоє цивільних співробітників турецької оборонної компанії ASELSAN – Сулейман Джемаль Кахраман та Ісмаїл Анас Джан. Згодом було підтверджено і загибель сьомого члена екіпажу – другого пілота Саїда Нассера.

За попередніми даними, причиною падіння машини у море стала технічна несправність. Ніщо не вказує на те, що аварію могла спричинити ворожа атака.

Як зазначає "Мілітарний", присутність фахівців ASELSAN на борту може свідчити про випробування або обслуговування радіоелектронного обладнання чи систем зв’язку, які компанія активно постачає для катарської авіації.

Тип вертольота, що зазнав катастрофи, наразі офіційно не розголошують, проте авіапарк Катару експлуатує широку номенклатуру західних зразків, зокрема NH90 та AH-64E Apache, оснащених турецькими компонентами.

Офіційне розслідування для встановлення точних причин технічного збою проведе катарська сторона за сприяння турецьких фахівців.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони збили російський гвинтокрил Ка-52 FPV-дроном. Це перший відомий випадок збиття ударного вертольота за допомогою FPV-дрона загалом і другий відомий випадок збиття вертольотів за допомогою дрона у повітрі під час російсько-української війни.

