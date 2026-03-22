'І обличчя на перемовинах зміняться, і тон розмови': Жорін сказав, як Росію змусити до миру

Військовий зазначає, що сьогодні Росія не зацікавлена в в перемовинах.

Лише тоді, коли Сили оборони України зможуть зупинити просування російських військ і вони перейдуть в оборону, країна-агресор буде зацікавлена в перемовинах щодо припинення війни. Про це сказав в інтерв’ю Армія TV Максим Жорін, заступник командира Третього армійського корпусу.

"Якщо рухатись фронт хоч трохи буде, то вони будуть заганяти туди ще і ще нові сили", - зазначив він.

Жорін вважає, що Україна має потенціал зупинити просування росіян на фронті.

"Я вірю в те, що ми, на сьогоднішній день, могли б зупинити їх. І це дійсно буде інша історія. Якщо вони перестануть рухатися і вже не зможуть просуватися на жодному з напрямків, то тоді мобілізувати навіть їх народ буде складно. І тоді буде зовсім інший тон розмови на перемовинах, які зараз відбуваються. Сьогодні це все виглядає як процес заради процесу", - наголосив він.

При цьому він додав, що йому дуже шкода людей, які кожен раз чекають нового раунду переговорів як свята, сподіваючись на мир. За його словами, росіяни не проявляють жодної зацікавленості до перемовин, стоять на тих позиціях, з яких і починали і змінювати поки що нічого не збираються.

"Коли не зможуть наступати і перейдуть в оборону, то тоді і обличчя на перемовинах зміняться і тон розмови", - наголосив Жорін.

При цьому підкреслив, що росіяни за всю війну не здобули жодного разу того, на що сподівалися, але при цьому результати в них є, вони просуваються, ми втрачаємо частину території.

"Так, не з тією швидкістю, з якою вони б хотіли, не з тими втратами, які планували собі, але все ж вони рухаються. І маємо констатувати, що росіяни, хоч і не бажаний ними, але тим не менше успіх мають", - сказав заступник командира Третього армійського корпусу.

За його словами, щоб добитися зміни ситуації для української армії, необхідна не тільки технологічна революція, але й необхідно зробити все – вигадати новий дрон, нову хвилю знайти, щоб вижив наш боєць і піхотинець, який стоїть на передньому краї. За його словами, дуже важлива висока якість бойової підготовки на всіх рівнях, нова сучасна система застосування військ, де важливе життя кожного воїна.

Переговори про мир - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський зазначив, що на переговорах у США цими вихідними, українська і американська делегації обговорять 4 питання.

Глава держави розповів, що робитиме українська команда, яка вже вилетіла до США.

Зазначив, що головне завдання - це чіткі параметри продовження тристоронніх зустрічей. Друге - це підготовка до цих зустрічей, це готовність документів. Третє - це програма PURL, через яку ми купуємо ракети для "Петріотів".

Він додав, що в США українські переговірники обговорять з американською стороною можливості продовження програми PURL.

Також йтиметься про drone deal, тобто пропозицію України укласти угоду про дрони з США.

