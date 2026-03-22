Стубб визнав, що його прогнози щодо миру в Україні стали набагато похмурішими

Незважаючи на значні успіхи ЗСУ на полі бою та колосальні втрати Росії, є підстави для серйозного занепокоєння.

Ще рік тому президент Фінляндії Олександр Стубб був явно натхненний після спілкування з президентом США Дональдом Трампом, заявляючи, що той прислухається до Європи і "втрачає терпіння" щодо кремлівського диктатора Путіна. Тоді Стубб вважав, що Трамп може об'єднатися з ЄС для введення каральних санкцій проти Росії, якщо Кремль не погодиться на припинення вогню в Україні.

Тепер все інакше. Зараз Стубб такий же привітний і ввічливий, як і раніше, але він здається більш похмурим, задумливим, можливо, трохи розчарованим, пише The Telegraph. Послання Стубба про майбутнє Атлантичного альянсу змінилося з обережного оптимізму на чотири суворі слова: "Рятуйте те, що можете".

Зрештою, припинення вогню в Україні немає, а Трамп весь минулий рік завдавав Європі удар за ударом: вводив мита, зневажливо відгукувався про жертви континенту в Афганістані та погрожував розчленувати союзника по НАТО, відібравши Гренландію у Данії.

Останній крок Трампа – пом'якшення нафтових санкцій проти Росії (пряма протилежність тому, чого хотів Стубб) у відповідь на глобальну енергетичну кризу, яку сама Америка спровокувала нападом на Іран, пишуть ЗМІ.

"Тепер я налаштований більш песимістично"

"Думаю, зараз я більш песимістичний, у цьому сенсі – більш реалістичний. При цьому є три речі, які змінилися порівняно з минулим роком щодо України. По-перше – ми залучені до мирних переговорів, про які тоді й мови не йшло", – заявив Стубб в інтерв’ю виданню.

Він підкреслює прогрес у узгодженні американських гарантій безпеки для обложеної України. "По-друге, становище України на полі бою сьогодні набагато краще, ніж рік тому", – додає він, зазначаючи, що українські сили знову тіснять росіян і повертають території.

"Більше того, за останні три місяці Україні вдалося знищити понад 90 000 російських солдатів, що значно перевищує втрати української сторони. Росіяни не встигають набирати солдат з тією швидкістю, з якою їх втрачають. І більшість смертей, 80 відсотків, припадає на дрони. Тож військовий потенціал України набагато вищий, ніж рік тому", – заявив Стубб.

Але потім є неприємний нюанс. "До початку війни в Ірані я б сказав вам, що російська економіка страждає. До війни вони фіксували нульове зростання, відсутність резервів, процентні ставки на рівні 16 відсотків, двозначну інфляцію та нездатність уряду платити солдатам. Дефіцит бюджету мав зрости з минулорічних 83 млрд доларів до 130 млрд доларів", – зазначив президент Фінляндії. Але й додав, що тепер, із зростанням цін на нафту та скасуванням санкцій, ми не знаємо, до чого це призведе.

Російські танкери зі 120 мільйонами барелів нафти раптово отримали свободу доставляти вантажі будь-якому покупцеві після звільнення від американських санкцій.

Послаблення санкцій США "дуже руйнівне"

Він вважає, що позбавлення Росії економічного тиску завдасть великої шкоди, руйнівної для України. Тому що це фактично підживлює російську військову машину. Хоча потрібно робити лише дві речі – підтримувати Україну всіма силами, фінансово і військово, та чинити максимальний тиск на Росію.

Вищі ціни на нафту та пом'якшення санкцій США потенційно приноситимуть Росії додаткові 150 млн доларів щодня, пише ЗМІ. Наразі ж Стубб не впевнений у тому, що США повернуть обмеження після закінчення війни проти Ірану.

Війна в Ірані, за його словами, це ще одне свідчення того, як фундаментально змінився підхід Америки до союзників. "Я думаю, зараз в американській зовнішній політиці є різниця, яку ми повинні усвідомити – і я кажу це як проамериканський трансатлантист. Ми повинні мати справу зі світом таким, яким він є, а не таким, яким ми хотіли б його бачити", – заявляє він.

Інші новини про ставлення США до війни в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що Європа може допомогти Трампу в питанні Ірану в обмін на підтримку України. Як підкреслили журналісти, питання про те, як зміцнити Україну і заручитися підтримкою Трампа, є нагальним для Європи.

Віткофф же прогнозує "переломний момент" для закінчення війни в Україні. За його словами, українці кажуть, що в Женеві було досягнуто "більшого прогресу", ніж за попередні чотири роки.

