Мерц провів розмову з Трампом: обговорювали Україну і не тільки

Мерц заявив, що переговори з Трампом будуть продовжені найближчим часом.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Він розкрив деякі деталі розмови на своїй сторінці в соцмережі X.

"Сьогодні вдень я обговорив з президентом США Дональдом Трампом ситуацію в Ірані, Ізраїлі та в Україні", - написав Мерц.

Канцлер Німеччини зазначив, що вони з Трампом домовилися підтримувати тісний контакт.

"Наші переговори будуть продовжені найближчим часом", - додав він.

Мерц пішов проти Трампа через Іран

Раніше Politico писало, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц публічно висловлює свої побоювання з приводу того, що у президента США Дональда Трампа немає стратегії виходу для припинення бойових дій у Перській затоці. Під час недавнього візиту до Норвегії він стверджував, що ця війна порушила "серйозні питання" безпеки.

Ці заяви далекі від тих, які були зроблені під час поїздки до Вашингтона минулого тижня, пише Politico. Відвідавши Трампа в Овальному кабінеті, Мерц висловив підтримку військовим цілям США. Він улесливо посміхався, коли президент хвалився збитками, завданими Ірану авіаударами США, і заявляв, що Берлін повністю солідарний з Вашингтоном у необхідності ліквідації диктатури в Тегерані.

