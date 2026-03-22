Незрозумілі 'туристи' запустили дрони над базою НАТО і ними тепер займається поліція, - ЗМІ

Вже відомо, що групу "туристів" затримали, деякі дрони вилучили й виписали штрафи.

Норвезька поліція затримала групу іноземців, які запускали FPV-дрони безпосередньо біля стратегічного військового об'єкта. Інцидент стався поблизу бази Рамсунд, що є ключовим логістичним вузлом Військово-морських сил країни на півночі, повідомляє норвезьке видання NRK, посилаючись на офіційні дані правоохоронних органів.

База Рамсунд - це серце морської логістики Норвегії. Саме тут розташовані основні склади та пункти забезпечення флоту за Полярним колом. Поява невідомих літальних апаратів у такому районі миттєво викликала тривогу.

За підозрою у нелегальному фільмуванні затримали шість осіб. Група називала себе звичайними туристами, проте їхній інтерес до закритого військового об'єкта навряд чи був випадковим. Усім фігурантам уже виписали солідні штрафи, два дрони конфіскували як речові докази. Наразі слідчі з’ясовують, чи мали ці "мандрівники" зв'язок із російськими спецслужбами.

Цей випадок - лише частина великої картини, адже останнім часом невідомі безпілотники дедалі частіше з'являються над об'єктами Альянсу по всій Європі. Особлива активність спостерігається там, де готують українських військових або зберігають західну зброю.

Схожі інциденти з дронами над базами НАТО

УНІАН неодноразово повідомляв про аналогічні провокації на інших військових базах НАТО. Наприклад, дрони фіксували у Німеччині. Вони систематично з'являлися над базами, де українські екіпажі опановували танки Leopard.

У Британії дрони кілька ночей поспіль кружляли над базами ВПС США, що викликало серйозне занепокоєння Пентагону.

Також масштабна мережа агентів намагалася відстежувати поставки техніки через залізничні вузли та поблизу аеропорту Жешув у Польщі. Серед шпигунів був і громадянин України.

