Клімкін закликав РБ ООН схвалити введення миротворців
01:12, 24 лютого 2015Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав Раду безпеки ООН схвалити прохання Києва щодо розгортання миротворчої місії на Донбасі.
REUTERS
"Ми розраховуємо, що країни члени Організації Об'єднаних Націй і, перш за все, Радбез ООН, підтримують це прохання про допомогу", - сказав міністр під час виступу на відкритих дебатах Радбезу, передає ВВС Україна.
Пан Клімкін наголосив, що така ініціатива не суперечить "мінським домовленостям", а навпаки "допоможе виконати ці домовленості і відновити мир".
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Міністр зазначив, що самі домовленості про перемир'я, досягнуті лідерами "нормандської четвірки" у Мінську не дотримуються.
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