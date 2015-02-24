Клімкін закликав РБ ООН схвалити введення миротворців

"Ми розраховуємо, що країни члени Організації Об'єднаних Націй і, перш за все, Радбез ООН, підтримують це прохання про допомогу", - сказав міністр під час виступу на відкритих дебатах Радбезу, передає ВВС Україна.

Пан Клімкін наголосив, що така ініціатива не суперечить "мінським домовленостям", а навпаки "допоможе виконати ці домовленості і відновити мир".

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Міністр зазначив, що самі домовленості про перемир'я, досягнуті лідерами "нормандської четвірки" у Мінську не дотримуються.