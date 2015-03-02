ГПУ оголосила про підозру у держзраді 76-ти екс-депутатам Верховної Ради Криму

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, екс-депутатів підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст.111 та ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (вчинення державної зради, яке виразилося у наданні іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, а також публічні заклики до вчинення дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України).

Враховуючи, що територія півострова Крим лишається окупованою Російською Федерацією, письмові повідомлення про підозру в установленому порядку передано до Посольства цієї держави у місті Києві, а також направлено поштою до незаконно утвореного органу – «Державної Ради Республіки Крим».

Читайте такожГПУ звинуватила більше 400 екс-співробітників прокуратури Криму в державній зрадіПід час розслідування отримані беззаперечні докази того, що у березні 2014 року депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим Сергій Доніч, Григорій Іоффе, Сергій Цеков, Костянтин Бахарєв, Світлана Лужецька та інші надали допомогу в окупації Криму. Зокрема вони незаконно прийняли ряд постанов, в результаті чого було створено нелегітимне державне утворення «Республіка Крим», яке незаконно увійшло до складу Російської Федерації. Таким чином, внаслідок цього частину території України було окуповано.

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація в березні 2014 року, ігноруючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим.

Зокрема, 16 березня за військової і політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і невизнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% з числа тих, хто взяв участь у голосуванні, висловились за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкту із статусом республіки.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.