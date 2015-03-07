Путін створює в Криму гігантську військову базу - правозахисник

Про це в інтерв'ю «Голосу Америки» повідомив співавтор доповіді про порушення прав людини в анексованому Росією Криму, кримський незалежний журналіст та правозахисник Андрій Клименко.

«З початку анексії Путін ставив перед собою найважливіше завдання - створити в Криму не гральну зону, не туристичний рай, а гігантську військову базу, де, крім флоту є стратегічна авіація, ППО, космічні війська, берегові ракети і ядерна зброя», - сказав він, зазначає «Крим. Реалії»

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Клименко підкреслив, що на Кримському півострові, на якому в найближчі рік-два буде налічуватися близько 100 тисяч військовослужбовців, не повинно бути нелояльного населення.

«Це кримські татари, журналісти, громадські активісти, - всі ті, хто не хоче брати російський паспорт, хто хоче зберегти український паспорт. Це буде продовжуватись, на жаль. В путінській Росії, як мовиться, «закручували гайки» 15 років, у Криму їх закрутили за один рік. Та ще й перекрутили. А це може зірвати різьбу», - вважає правозахисник.

Співавтор доповіді про порушення прав людини в анексованому Криму додав, що автори документа виділили кілька технологій, які застосовувалися Росією в анексованому Криму, в тому числі примушування до російського громадянства, примушування до відмови від українського громадянства, експропріація і порушення прав кримськотатарського народу.

«За цими п'ятьма напрямками Росія діє за межами міжнародного права, і навіть власного права, яке діє на території Російської Федерації», - підкреслив Клименко.

Як повідомлялося, правозахисна організація «Freedom House» («Дім свободи») оприлюднила новий звіт про порушення прав людини на Кримському півострові, який був насильно і незаконно анексований» Росією в березні 2014 року.

Згідно з документом, жителі Криму після окупації Українського півострова зазнають порушень їхніх прав громадянських, політичних та прав людини.

За даними «Freedom House», особливо страждають кримські татари - від порушень майнових прав та залякування незалежних голосів шляхом вибіркового застосування законодавства та застосування фізичного насильства.

За даними звіту, Кремль намагається придушити повідомлення про такі порушення і створює в Криму «інформаційне гетто» - чинить тиск на представників місцевих і зарубіжних засобів масової інформації.