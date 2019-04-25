Хто прагне "вигодувати" галицький сепаратизм?

Ще не вляглося післявиборче шумовиння на розбурханому плесі львівської політики, як на львів’ян покотили хвилі про можливу федералізацію Галичини та приєднання до Польщі.

Цього разу скандал вибухнув після того, як 23 квітня у соцмережах оприлюднили інформацію, що серед львів’ян проводиться опитування на тему «Якою ви бачите долю Галичини?», де, зокрема, йшлося і про те, чи хочуть жителі трьох західних областей – Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської – бачити себе у складі Польщі.

Не секрет, що саме такі ініціативи зазвичай щедро полюбляє фінансувати Кремль. Адепти «незалежності» Галичини з Польщі та Росії, мабуть, вже фантазували, як докластися до чергового розхитування ситуації на заході країни, де ще не вщухли емоції з приводу програшу Петра Порошенка, якому саме Галичина засвідчила свою найбільшу підтримку. Зокрема, Львівська область – єдина в Україні, де переміг Порошенко. За нього проголосували майже 63% виборців краю.

...Та гарячі голови остудила Служба безпеки України, яка вже вранці 24 квітня повідомила, що «вживає заходів для встановлення усіх причетних до організації опитування «про перспективи регіону» і закликала не піддаватися на провокації.

Спецслужбісти натякнули - не виключено, що саме Москва вкотре хоче спробувати «вигодувати» і зміцнити «галицьку федералізацію і сепаратизм»

«З урахуванням набутого спецслужбою досвіду виявлення і блокування фактів діяльності російських спецслужб проти України, у тому числі спрямованої на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в нашій державі, закликаємо жителів регіону не піддаватись на провокації та не сприяти публічному поширенню вказаного «опитування», яке є очевидним елементом ворожої пропаганди», - наголосили в СБУ.

Таким чином, спецслужбісти натякнули - не виключено, що саме Москва вкотре хоче спробувати «вигодувати» і зміцнити «галицьку федералізацію і сепаратизм», щоб потім спробувати його в «дозрілій» формі перекинути на схід країни. В галицьких медіа, доречі, раніше вже не раз просувалися популярні на побутовому рівні ідеї, нібито незалежна Галичина у форматі Західноукраїнської народної республіки (ЗУНР), без несвідомих москалів з російськомовних областей, без диктатури зрусифікованого Києва, могла б значно успішніше провести реформи й інтегруватися до ЄС. А тут саме минули вибори, які своїм результатом, без перебільшення приголомшили галичан…

Своєю чергою мер Львова Андрій Садовий назвав ситуацію з вказаним опитуванням абсурдною.

«Абсурд. Я не знаю, чи в київських замовників цього опитування був злий умисел. Цим зараз займається СБУ. Але те, що сама постановка питання є провокативною, це факт. Я сподіваюсь, що Великдень трохи остудить розігріті від виборів голови. Досить нам поділів на 25%, на 73% і так далі. Ми єдині лише як сила в усі 100%, і тому зможемо здобути успіх як країна», - заявив у коментарі УНІАН Садовий.

Українські соціологи регулярно проводять заміри рівня підтримки сепаратизму чи автономії окремих регіонів України

Провокація чи ні – слово за компетентними органами, однак, швидко з‘ясувалось, що «дослідження» робили «свої».

У Київському міжнародному інституті соціології, який проводив опитування, запевнили, що про федералізацію та сепаратизм не йшлося, а все нібито з точністю до навпаки. Воно робилося для виявлення проявів сепаратизму серед жителів Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей.

Також там зауважили, що українські соціологи регулярно проводять заміри рівня підтримки сепаратизму чи автономії окремих регіонів України.

Директор КМІС Володимир Паніотто пояснив, що дослідження, про яке йдеться, проведено на замовлення газети «Дзеркало тижня» і має на меті якраз «виявлення поширення сепаратизму у Західній Україні». За його словами, виявлення реальної ситуації може допомогти боротися з цим явищем, якщо воно існує.

«Мені здається, що такі дослідження найбільш корисні якраз СБУ і вона має замовляти такі дослідження, а не боротися з ними», - заявив Паніотто.

Натомість, медіа-експерт Світлана Хитрова переконана, що на Галичині немає побутового сепаратизму, а дане дослідження розцінює, як «чергове катування галичан сепаратизмом».

«Немає у нас побутового сепаратизму. Він є на дискусійних майданчиках наших інтелектуалів та моральних авторитетів. Теж незрозуміло, чому і коли це припиниться. Далі круглих столів ця тема не просувається, якби того не прагнули «теоретики» галицької окремішності. Так, заробітчанство є. Так, карта поляка. Але, це не про цілісність України», - заявила експерт.

Цього разу бурі в склянці води вдалося уникнути. Далі буде? Чи, може, досить випробовувати нерви і долю?..