Американські аналітики не виключають, що РФ може спробувати окупувати всю Лівобережну Україну

Американські аналітики вважають, що Росія може як продовжити просту підтримку бойовиків Донбасу, так і спробувати окупувати всю Лівобережну Україну.

Про це йдеться в даних аналізу, проведеного американською аналітичною компанією Stratfor, повідомляє Українська правда.

У Stratfor вважають, що Росія може завдати серію коротких ударів по Сходу України, щоб залякати українське військове командування і скувати його у можливих діях.

"Однак такий крок, ймовірно, буде використаний у поєднанні з якимись майбутніми військовими діями з боку Росії чи проросійських сепаратистів", - йдеться в матеріалі.

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Іншим "обмеженим" варіантом аналітики вважають розширення території, контрольованої бойовиками, до меж Луганської та Донецької областей.

Одним із найбільш часто обговорюваних сценаріїв у Stratfor назвали об'єднання захоплених територій Донбасу з Кримом по південному узбережжю Чорного моря.

У цьому випадку прогнозують наступ широким фронтом, щоб забезпечити Крим постачанням води з Дніпра та створити сухопутний коридор.

"Під час такого наступу перший ешалон сил швидко просуватиметься через Україну у напрямку міст Херсон та Нова Каховка на березі Дніпра, де створять оборонні позиції", - вважають у Stratfor.

Однак, у цього варіанту для РФ є серйозні ризики, пов'язані з тим, що постачання передніх позицій буде залежати від контролю довгої але вузької лінії узбережжя, яку важко буде контролювати.

Тому іншим можливим сценарієм американські аналітики розглядають захоплення всього південного узбережжя України з виходом до Придністров'я.

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Це може повністю відрізати Україну від моря і забезпечити усі російські інтереси в регіоні, але "пов'язане з проведенням складних і небезпечних операцій на великій ріці (Дніпрі) з широкою і вразливою логістикою".

Щоб уникнути можливих ризиків відрізання своїх сил від забезпечення, Росія може спробувати захопити і частину Східної України з Харковом, Дніпропетровськом та Запоріжжям.

Останній сценарій, який розглядали аналітики Stratfor, - це захоплення Росією всієї Лівобережної України.

Однак, вважають аналітики, це потребуватиме значної кількості військ на Східній Україні та масивної кампанії по боротьбі з повстанцями в районах Києва, Харкова та Дніпропетровська.