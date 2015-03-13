Україні для вирішення конфлікту на Донбасі найкраще зміцнювати армію - екс-міністр оборони Польщі

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив колишній міністр оборони Польщі Януш Онишкевич.

"Насправді наймудріше та найпрактичніше рішення - це зміцнення української армії (...) аби РФ та сепаратистам перестало було вигідним провокувати чергові сплески насилля", - сказав екс-міністр.

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Онишкевич, котрий раніше також був заступником глави Європейського парламенту, позитивно оцінив ідею відправлення миротворців ООН на Донбас, але назвав складним прогнозувати, чи це приведе до вирішення конфлікту.

"Варто пробувати, але чи закінчиться воно якимось позитивним вирішенням, важко сказати", - відзначив політик.

Він зауважив, що Росія, швидше за все, буде добиватися включення своїх військових до складу цих миротворчих військ. "На це не можна погодитись", - сказав Онишкевич.

Він також звернув увагу, що раніше Росія погодилася на розгортання місії ОБСЄ на Донбасі, котра на практиці зіткнулася із перешкоджанням у роботі проросійськими бойовиками.

Онишкевич нагадав, що, зокрема, бойовики не дозволяють спостерігачам ОБСЄ контролювати відведення важких озброєнь, про що було домовлено під час останніх переговорів у Мінську в лютому ц.р.

Заступник міністра оборони також відзначив, що насправді Західні держави повільно, але просуваються вперед в справі допомоги українській армії, відзначивши оголошене на цьому тижні рішення США відправити в Україну дрони та позашляховики.

"Сподіваюсь, що інші країни підуть цим шляхом та, може, навіть зроблять ще один крок далі", - додав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, експерт з польського Центру східних досліджень Войчех Кононьчук вважає, що миротворча місія ООН може бути успішною лише у випадку, якщо в її складі не буде представників Росії, котра є стороною конфлікту на Донбасі.